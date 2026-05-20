Imate snažnu bol u trbuhu bez očitog razloga? Krivac bi mogao biti na neočekivanom mjestu

Iznenadni i neobjašnjivi bolovi u trbuhu čest su razlog za zabrinutost. Mnogi će se možda preplašiti, ali postoji jedan manje poznat, potpuno benigan uzrok koji bi mogao stajati iza tih neugodnih simptoma, a povezan je s nečim što smatramo zdravim - vitaminima i mineralima.

Prema upozorenju britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), prekomjeran unos određenih dodataka prehrani može dovesti do gastrointestinalnih smetnji.

Ne pretjerujte s vitaminom C

Jedan od glavnih primjera je vitamin C, poznat i kao askorbinska kiselina. Iako je ključan za zdravlje, tijelo ga ne može skladištiti, zbog čega ga moramo unositi svakodnevno. Preporučena dnevna doza za odrasle osobe u dobi od 19 do 64 godine iznosi 40 mg.

Problem nastaje kada se unose znatno veće količine. Uzimanje više od 1000 mg vitamina C na dan, što je čest slučaj kod korištenja "mega doza" suplemenata, može izazvati bolove u trbuhu, proljev i nadutost. Dobra je vijest da ovi simptomi obično nestaju čim se prestane s uzimanjem visokih doza.

Vitamin C nije jedini dodatak prehrani koji može izazvati probavne tegobe. NHS upozorava da i prekomjeran unos kalcija, kalija, bakra i molibdena može uzrokovati bol u želucu. Poseban oprez potreban je sa željezom. Visoke doze željeza, iznad 20 mg dnevno, mogu dovesti do nuspojava poput zatvora, mučnine, povraćanja i bolova u trbuhu. Izuzetno visoke doze željeza mogu biti fatalne, osobito za djecu, stoga je ključno takve suplemente uvijek držati izvan njihova dohvata.

Što ako ne uzimate suplemente? Drugi mogući uzroci

Naravno, bol u trbuhu ne treba automatski pripisati dodacima prehrani. Ako osjećate bol, bez obzira na to uzimate li suplemente, uvijek je najsigurnije posavjetovati se s liječnikom. Postoji čitav niz drugih mogućih uzroka, od kojih su mnogi bezopasni, ali neki zahtijevaju medicinsku pomoć.

Uobičajeni i manje opasni razlozi

Najčešće su bolovi u trbuhu posljedica probavnih smetnji poput nadutosti, zatvora ili loše probave uzrokovane teškom i masnom hranom. Uzrok može biti i trovanje hranom, želučana viroza, gastritis ili intolerancija na određene namirnice poput laktoze ili glutena. Ne treba zanemariti ni utjecaj stresa i anksioznosti, koji mogu potaknuti pojačano lučenje želučane kiseline i izazvati osjećaj boli.

Kada je bol u trbuhu znak za uzbunu

U nekim slučajevima, bol može upućivati na ozbiljnija stanja. Među njima su upala slijepog crijeva, žučni ili bubrežni kamenci, endometrioza ili sindrom iritabilnog crijeva (IBS).

Stručnjaci iz organizacije Cancer Research UK napominju da bol u trbuhu može biti i jedan od simptoma raka želuca. Ostali simptomi na koje treba obratiti pozornost uključuju poteškoće s gutanjem, neobjašnjiv gubitak težine, osjećaj sitosti nakon vrlo malih obroka, gubitak apetita, mučninu, tamnu stolicu i umor uzrokovan anemijom. Ako je bol iznenadna i jaka, ne prestaje ili se pogoršava, ili je praćena simptomima poput povraćanja krvi, krvi u stolici ili visoke temperature, potrebno je hitno potražiti liječničku pomoć.

Važnost umjerenosti i stručnog savjeta

Iako dodaci prehrani mogu biti korisni za nadoknadu manjka određenih nutrijenata, važno je zapamtiti da oni nisu zamjena za uravnoteženu prehranu. Prije nego što posegnete za suplementima, osobito u visokim dozama, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Samodijagnosticiranje i nasumično uzimanje vitamina može biti ne samo nepotrebno, već i potencijalno štetno za vaše zdravlje.

