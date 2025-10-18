Doskočite izazovima zime: Vitamin koji je ključan, a najviše ga ima u ovim namirnicama

S dolaskom hladnijih mjeseci, kraćih dana i češćim boravkom u zatvorenim prostorima, naš imunitet se suočava s brojnim izazovima. Sezona prehlada i gripa je u punom jeku, stoga je jačanje obrambenog sustava tijela ključno za očuvanje zdravlja. Jedan od najvažnijih saveznika u toj misiji je vitamin C, nutrijent čija uloga postaje presudna upravo tijekom zime.

Vitamin C, poznat i kao askorbinska kiselina, esencijalni je vitamin topiv u vodi. To znači da ga naše tijelo ne može samo proizvesti niti skladištiti u većim količinama, zbog čega ga moramo svakodnevno unositi prehranom ili dodacima. Iako je neophodan tijekom cijele godine, njegova važnost zimi dodatno raste.

Vitamin C kao ključni saveznik u borbi protiv bolesti

Vitamin C je snažan antioksidans koji može ojačati imunitet. Nedavni pregled studija ističe važnost vitamina C za održavanje zdravlja i prevenciju bolesti. Ovaj vitamin pomaže u snižavanju krvnog tlaka.

Analiza 29 studija pokazala je da vitamin C u prosjeku smanjuje sistolički tlak za 3,8 mmHg i dijastolički za 1,5 mmHg kod osoba s normalnim ili povišenim tlakom. Međutim, nije jasno jesu li ti učinci dugotrajni, pa osobe s visokim tlakom ne bi trebale oslanjati samo na vitamin C.

Mnogi čimbenici povećavaju rizik od bolesti srca, uključujući visok krvni tlak, visoke razine triglicerida ili LDL (lošeg) kolesterola i niske razine HDL (dobrog) kolesterola. Vitamin C može pomoći u smanjenju ovih faktora rizika, što može smanjiti rizik od bolesti srca.

Prema raznim studijama, čini se da uzimanje ili konzumiranje barem 500 mg vitamina C dnevno može smanjiti rizik od bolesti srca. Međutim, dodaci možda neće pružiti dodatne koristi za zdravlje srca ako već jedete prehranu bogatu vitaminom C.

Vitamin C može smanjiti razinu mokraćne kiseline u krvi i pomoći u sprječavanju gihta

Giht je bolan oblik artritisa koji pogađa oko 4% odraslih i uzrokuje upalu i jake bolove u zglobovima, najčešće palčevima na nogama.

Simptomi nastaju zbog povišene mokraćne kiseline koja se može taložiti u zglobovima. Studije pokazuju da vitamin C može smanjiti razinu mokraćne kiseline i pomoći u prevenciji napada gihta, piše Healthline.

Vitamin C pomaže u prevenciji nedostatka željeza

Željezo je važno za stvaranje crvenih krvnih stanica i prijenos kisika. Vitamin C poboljšava apsorpciju željeza, osobito iz biljnih izvora, što je korisno za osobe na prehrani bez mesa.

Time može smanjiti rizik od anemije. Povećani unos vitamina C može pomoći osobama s niskim razinama željeza.

Foto: Pexels

Vitamin C jača imunitet

Ljudi često uzimaju dodatke vitamina C kako bi ojačali imunitet, jer vitamin C sudjeluje u proizvodnji i funkcioniranju bijelih krvnih stanica koje se bore protiv infekcija. Također štiti te stanice od oštećenja i jača obranu kože djelujući kao antioksidans.

Studije pokazuju da vitamin C može ubrzati zacjeljivanje rana, a nizak nivo vitamina C povezan je s lošijim zdravstvenim ishodima, poput dužeg oporavka od upale pluća.

Jesu li bolji dodaci vitamina C ili prirodni izvori

Mnoge namirnice sadrže vitamin C, i obično možete dobiti preporučenu dnevnu količinu vitamina C iz hrane ako jedete uravnoteženu prehranu.

U većini slučajeva, unos vitamina i minerala iz hrane je bolji nego iz dodataka. Ako već unosite dovoljno vitamina C kroz prehranu, vaše tijelo ionako neće iskoristiti većinu dodatnog vitamina koji uzmete.

Neke od namirnica bogatih vitaminom C su:

citrusno voće

crvene i zelene paprike

kivi

brokula

jagode

dinja

pečeni krumpir

rajčice

Neke namirnice, poput određenih vrsta mlijeka i žitarica, imaju dodan vitamin C tijekom proizvodnje. Ovisno o količini koju jedete, možda već unosite dovoljno vitamina C bez da to znate. Na primjer, jedna naranča sadrži oko 83 mg vitamina C, a šalica narezanih jagoda oko 98 mg.

Većinu vitamina možete uzimati u bilo koje doba dana, ali je dobro konzultirati se s liječnikom prije početka uzimanja dodataka. Vitamin C može imati interakcije s nekim lijekovima na recept, pa je važno uskladiti uzimanje dodatka s vašim terapijama.

Mnogi ljudi unose dovoljno vitamina C samo prehranom, no dodaci mogu pomoći onima kojima u prehrani nedostaju određene vrste namirnica.

