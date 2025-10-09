Znanstvenici tvrde: 'Ovo je najbolji kruh za mršavljenje i zdravo srce'

Jedna vrsta kruha smatra se idealnim izborom za sve koji žele smršaviti i sniziti kolesterol. Novo španjolsko istraživanje otkrilo je zanimljive podatke o prehrambenim navikama, a prema Izvješću o potrošnji hrane za 2023. godinu, Španjolci u prosjeku godišnje pojedu 27,35 kilograma kruha, prenosi portal Cope.

Stručnjaci za prehranu preporučuju raženi kruh kao svakodnevnu namirnicu za one koji paze na liniju, ali naglašavaju važnost umjerenosti. Zbog bogatstva vlaknima, mineralima i pozitivnog utjecaja na probavu i šećer u krvi, raženi kruh se s pravom smatra jednim od najzdravijih izbora na policama pekarnica.

Prednosti raženog kruha

Španjolska zaklada za prehranu (FEN) detaljno je analizirala zdravstvene prednosti različitih vrsta kruha, a raženi kruh se pokazao kao pobjednik. Iz zaklade su poručili: "Raženi kruh ističe se niskim udjelom masti – svega 3,3 grama na 100 grama proizvoda – što ga čini korisnim za one koji žele smršavjeti ili smanjiti unos kalorija. Osim toga, njegova vlakna pomažu nam da se osjećamo sitima i poboljšavaju probavu."

Zatim su objasnili kako vlakna iz raži pomažu u eliminaciji "lošeg" kolesterola, poznatog kao LDL kolesterol, čime se sprječavaju kardiovaskularni problemi održavanjem arterija čistima.

"Raženi kruh bogat je fosforom, koji jača kosti i zube, što je korisno i za starije osobe i za one u razvoju. Sadrži i minerale poput željeza, kalcija, selena i natrija, uz zdrave masne kiseline. Sve to jača imunosni sustav i poboljšava metabolizam, što može biti izuzetno korisno za vegetarijanske ili veganske prehrane", dodali su.

Uloga kiselog tijesta i crijevnih bakterija

Španjolska zaklada za probavni sustav također je napomenula da raženo kiselo tijesto (sourdough) omogućuje crijevnim mikrobima da reguliraju razinu šećera u krvi, među ostalim prednostima. Utvrđeno je da konzumacija raženog kruha rezultira sporijim padom razine šećera u krvi, što je izuzetno korisno za naše zdravlje.

Nedavna studija sa Sveučilišta u Istočnoj Finskoj, kako prenosi Mirror, otkrila je da i mliječna kiselina i crijevne bakterije igraju ključnu ulogu u zdravstvenim prednostima cjelovite raži. Kiselo tijesto koje se koristi za raženi kruh obiluje bakterijama mliječne kiseline. Te bakterije ne samo da fermentiraju tijesto, već i mijenjaju bioaktivne spojeve koji se nalaze u raži, oslobađajući aminokiseline koje, između ostalog, utječu na metabolizam inzulina.

Istraživanje je pokazalo da crijevni mikrobi i mikrobi iz kiselog tijesta proizvode djelomično identične spojeve. Ključni element zdravstvenih prednosti raži leži u njezinim bioaktivnim spojevima, ili fitokemikalijama, koje djeluju kao antioksidansi. Čini se da crijevne bakterije igraju vitalnu ulogu u transformaciji tih spojeva u oblik koji tijelo lakše apsorbira.

Stručnjak savjetuje kako odabrati pravi kruh

Nutricionist, profesor Tim Spector, također je pohvalio ovaj kruh, ali i upozorio: "Nemojte da vas zavaraju oznake 'visok udio vlakana' na pakiranju kruha. Prag za ovu tvrdnju je vrlo nizak. Umjesto toga, tražite omjer ugljikohidrata i vlakana (C:F) manji od 5:1. Osobno biram kruh od raženog ili pirovog brašna s kiselim tijestom i što više sjemenki."

"Istraživanja su pokazala da, u usporedbi s kruhom od cjelovitog pšeničnog zrna, raženi kruh poboljšava metabolizam i podržava zdravlje crijevnog mikrobioma, a također vas duže drži sitima. Odabir kiselog tijesta može poboljšati probavljivost kruha, a jedna je studija otkrila da je takav kruh uzrokovao znatno manje simptoma kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva (IBS) u usporedbi s industrijski proizvedenim kruhom," objasnio je.

Profesor Spector upozorava da kruh s oznakom "kiselo tijesto" iz supermarketa često sadrži dodane komercijalne kvasce, arome i emulgatore kako bi se oponašao okus pravog kiselog tijesta u znatno kraćem vremenu. Stoga, sama oznaka "kiselo tijesto" ne jamči da kupujete zdraviji proizvod.

