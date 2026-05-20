BIVŠI TRENER DINAMA /

'Drago mi je što je BiH na SP-u. Taj napaćeni narod napokon je dobio nešto da se veseli'

Sandro Perković je u 'Maksanovom korneru' pričao i o plasmanu Bosne i Hercegovine na Mundijal i šansama Barbarezovih nogometaša u SAD-u

Silvijo Maksan
20.5.2026.
9:41
Sandro Perković, poznati hrvatski nogometni trener, uspješan strateg FC Noah, drugoplasirane momčadi Armenije i bivši trener Dinama, gostovao je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje se, između ostalog, osvrnuo na povijesni uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. U emotivnom istupu, Perković je izrazio nadu da bi plasman na Svjetsko prvenstvo mogao poslužiti kao ujedinjujući faktor u zemlji opterećenoj političkim podjelama.

Bosna i Hercegovina je u transu i definitivno je najvažnija sporedna stvar na svijetu u Bosni i Hercegovini u ovim trenucima i najbitnija. Može li nogomet Bosnu i Hercegovinu ujediniti u jedno, da ne bude toliko političkih podjela koje u Bosni i Hercegovini vladaju?

Iskrene čestitke i radost za 'napaćeni narod'

"Velike čestitke i izborniku Barbarezu i cijelom stožeru i svim igračima i svim navijačima i svim žiteljima Bosne i Hercegovine. Stvarno mi je drago zbog njih i moglo se vidjeti koliko je ljudima to značilo. Slike od slavlja u Sarajevu i svuda po Bosni, to je stvarno bilo nešto prekrasno za vidjeti. Drago mi je zbog njih, moram reći potpuno zasluženo su prošli. Nadigrali su Italiju u svim segmentima igre. Jako mi je drago zbog njih", rekao je Perković i dodao:

"Drago mi je zbog toga, taj napaćeni narod napokon je dobio malo nečega da se mogu veseliti. Stvarno mi je bilo lijepo i drago vidjeti sve te slike". 

Pozitivna energija prenijela se i na svlačionicu u Armeniji

Perković je istaknuo kako je pobjeda bila apsolutno zaslužena, a euforiju je osjetio i u svom klubu u Armeniji, gdje ima dvojicu igrača iz Bosne i Hercegovine.

"Podatak samo da su imali preko 15 udaraca više u gol nego jedna Italija, bez obzira što je u ranoj fazi ostala s igračem manje, dovoljno govori. Uz to su promovirali i dosta mladih igrača visokokvalitetnih, tako da svijetla je budućnost pred njima", analizirao je trener Noaha.

"Imam dva Bošnjaka kod sebe u klubu, Zolotića i Mulahusejnovića i vidim koliko i njima to znači, koliko su bili razdragani. Mi smo druga vremenska zona, pa je utakmica kod nas bila dosta kasno, a dan poslije imali smo uzvrat Kupa. Nisam ih ni pitao jeste li gledali ili niste gledali odlučujuću utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Italije, znao sam da su gledali. I baš ih je, iako nisu igrali, napunilo toliko pozitivnom energijom. Jako mi je drago."

Grupu moraju proći

Za kraj, Perković je izrazio optimizam oko nastupa Bosne i Hercegovine na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

"Imaju grupu koju mogu proći. Po kvaliteti, ja bih rekao da moraju proći. Velika stvar za nogomet Bosne i Hercegovine. Čestitam im na tome i želim im puno sreće", zaključio je Perković.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
