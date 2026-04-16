Bivši trener Dinama radi fantastičan posao u Armeniji: Noah na rubu ulaska u finale kupa

Armenski Noah, kojeg vodi hrvatski trener Sandro Perković, pobijedio je Ararat Armeniju u prvoj utakmici polufinala armenskog kupa.

Jedini strijelac na utakmici bio je bosanskohercegovački napadač Nardin Mulahusejnović u 25. minuti. Ovim rezultatom Perkovićeva momčad došla je na korak do plasmana u finale, gdje bi trebala igrati protiv pobjednika dvoboja Urartu – Andranik, čija je prva utakmica završila 1:1.

Uzvratna utakmica, u kojoj će Noah biti domaćin, na rasporedu je 29. travnja.

Dodajmo kako je Noah u armenskom prvenstvu trenutačno na petom mjestu, ali sa samo četiri boda zaostatka i utakmicom manje u odnosu na prvoplasirani Ararat.

Sve to samo je nastavak sjajne sezone u kojoj momčad Sandra Perkovića nastavlja ispisivati povijest. Noah je postao prvi klub iz Armenije koji je prošao grupnu fazu europskog natjecanja, a u odličnoj sezoni pobijedio je AZ, Rijeku i Legiju iz Varšave.

