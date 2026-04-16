Nitko ne vjeruje u Viniciusa i Ancelottija: Brazilci ne pamte ovakav pesimizam uoči SP-a

Samo 29 posto anketiranih Brazila vjeruje da će nogometaši te južnoameričke zemlje osvojiti Svjetsko prvenstvo, pokazuje anketa objavljena u četvrtak.

To je najniži postotak od 1994. godine kada je kuća za istraživanje javnog mišljenja Datafolha počela provoditi ovo istraživanje.

Anketu je provela na uzorku od 2.004 osobe u razdoblju od 7. do 9. travnja.

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku počinje za dva mjeseca, a izbornik Carlo Ancelotti koji je prije godinu dana doveden iz Real Madrirda najavio je borbu za naslov.

No, 46 posto ispitanika smatra da neće proći četvrtfinale, fazu u kojoj je Brazil zapeo na posljednja dva prvenstva 2018. i 2022. godine. Na zadnjem je ispao od Hrvatske na jedanaesterce.

Trenutni pesimizam je posljedica gubitka identiteta na terenu, odnosno tehnički dotjerane igre po kojoj je Brazil poznat u svijetu, ali i institucionalne krize u Brazilskom nogometnom savezu koji je imao pet smijenjenih ili zatvorenih predsjednika u posljednjih sedam mandata, izvijestile su novine Folha de Sao Paulo.

Vjera Brazilaca u osvajanje naslova, povijesno gledano, uvijek je premašivala 56 posto do 2014. godine, ali nakon tadašnjeg domaćeg poraza u polufinalu s 1-7 od Njemačke povjerenje se urušilo.

Trenutno im je Francuska glavna alternativa za osvajanje naslova, koju je navelo 17 posto ispitanika.

Francuska je pobijedila Brazil s 2-1 u pripremnoj utakmici odigranoj 26. ožujka u SAD-u. Pet dana kasnije Brazil je ondje pobijedio Hrvatsku s 3-1, u susretu u kojem je do 88. minute rezultat bio 1-1.

Brazil je pet puta bio prvak svijeta, ali posljednji put 2002. godine.

