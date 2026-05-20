Djelatnici pogrebnog poduzeća spasili život čovjeku čije su tijelo već pripremali za sprovod!

Još jedan slučaj stravičnog previda potresao je javnost nakon što je 88-godišnji Brazilac Juraci Rosa Alves, kojeg su liječnici proglasili mrtvim, pronađen živ u pogrebnom poduzeću.

Osoblje koje ga je pripremalo za posljednji ispraćaj primijetilo je da još uvijek diše, što je gotovo u posljednji trenutak pokrenulo dramatičnu akciju spašavanja te otvorilo ozbiljna pitanja o liječničkom propustu koji je mogao imati tragične posljedice.

Sve je započelo u subotu, 16. svibnja, kada je Juraci Rosa Alves, stanovnik Emilianópolisa, hitno prevezen u bolnicu u gradu Presidente Bernardes zbog teških respiratornih problema.

Dežurni liječnik ga je proglasio mrtvim, nakon čega je tijelo predano pogrebnom poduzeću kako bi bilo pripremljeno za bdijenje i sprovod.

Međutim, nedugo nakon što su djelatnici počeli obavljati rutinske postupke pripreme tijela, primijetili su nešto neočekivano, da Alves daje znakove života.

Jacqueline Brogiato, glavna medicinska sestra pogrebnog poduzeća, detaljno je opisala što se točno odvilo:

"Naše pogrebno osoblje obavilo je prijevoz tijela prema standardnoj proceduri. Međutim, kada su stigli u laboratorij i položili gospodina Alvesa na stol, primijetili su neobično kretanje u području trbuha", izjavila je za Brogiato i nastavila:

"Kada smo shvatili da postoje vitalni znakovi, jedina nam je misao bila spasiti ga. Odmah sam mu pružila prvu pomoć te sam pokušala osloboditi dišne putove dok nije stigla hitna služba."

"Sve se odvilo munjevitom brzinom. Kada je hitna pomoć došla, liječnik ga je odmah počeo sedirati i intubirati kako bi ga mogao prevesti u bolnicu", dodala je Brogiato.

Stanje pacijenta je ozbiljno, ali i stabilno

Gospodin Alves hitno je prevezen u medicinsku ustanovu Santa Casa u Presidente Prudenteu, gdje je smjesta primljen na odjel intenzivne njege.

Vijest da je Juraci živ šokirala je obitelj koja je već oplakivala njegovu smrt, a slučaj je postao predmetom policijske istrage.

Slučaj je registriran kao "nepružanje pomoći", a identitet liječnika koji je prvotno proglasio smrt još uvijek nije javno objavljen. Bolnica u Presidente Bernardesu, u kojoj je došlo do kobne pogreške, pokrenula je internu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog nevjerojatnog propusta.

Pravni zastupnik obitelji, Carlos Alberto Carneiro, upozorio je na moguće teške posljedice koje je ovaj incident mogao imati na zdravlje gospodina Alvesa.

"Prema informacijama iz bolnice u kojoj se gospodin Juraci trenutačno liječi, situacija je mogla pogoršati njegovo stanje zbog njegove poodmakle dobi i vremena koje je proveo bez odgovarajuće njege i liječenja", istaknuo je Carneiro.

Prema posljednjim informacijama, Juraci Rosa Alves i dalje je hospitaliziran na odjelu intenzivne njege. Priključen je na respirator, a njegovo stanje opisano je kao ozbiljno, ali stabilno.