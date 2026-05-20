Maturanti razigrali ulice Varaždina: Pogledajte u što su se prerušili i tko je uzeo nagradu

Mimohodom više od 1600 učenika završnih razreda srednjih škola iz Varaždinske županije službeno je započelo deveto izdanje manifestacije Maturantika.

Ovogodišnji program otvoren je na poseban i emotivan način – prema želji maturanata, povorka je krenula minutom šutnje u znak posljednjeg pozdrava tragično preminulom vršnjaku Luki, maturantu iz Drniša.

Maturantiku 2026., koja traje do petka, organiziraju Varaždinska županija, Grad Varaždin i PU varaždinska. Učenici su i ove godine ulicama prošetali u kreativnim kostimima, a o najmaštovitijem razredu odlučivali su zamjenica župana Silvija Zagorec, pročelnica za društvene djelatnosti Grada Varaždina Danijela Vusić te Damir Veseljak iz PU varaždinske.

Titulu najkreativnijih ove su godine odnijeli “Vile i vilenjaci”, učenici 4. g razreda Elektrostrojarska škola Varaždin, smjera medijski tehničari. Nagrada im je bio izlet u adrenalinski park Vručinu, a uručena je u Parku mladih. Program Maturantike nastavlja se sutra sportskim danom, dok će u petak točno u podne na Kapucinski trg maturanti tradicionalno zaplesati quadrillu. Nakon plesa slijedi karaoke natjecanje i druženje u Parku mladih, piše portal Varaždinski.net. Kreativne kostime pogledajte u galeriji.