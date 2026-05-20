U sudaru kraj Osijeka, jedna osoba lakše ozlijeđena. Policija traži mali crveni auto

U prometnoj nesreći kod Osijeka u utorak oko 20.13 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna automobila. Jedna osoba lakše je ozlijeđena, izvijestila je PU osječko-baranjska. Nesreća je bila na raskrižju Osječke i Zagorske ulice u Josipovcu.

Jedan vozač napustio je mjesto događaja pa policija traži očevice nesreće i manji osobni automobil crvene boje nepoznate marke i registracijskih oznaka s oštećenjima na zadnjem dijelu vozila.

U cilju rasvjetljavanja prometne nesreće, policija poziva očevice da se osobno javne u postaju Prometne policije Osijek, Trg Lavoslava Ružičke 1 ili na broj telefona 031/237-112.