Ove pjesme Gabi Novak pamtit ćemo zauvijek

Tijekom više od šest desetljeća karijere pažljivo je birala pjesme, suradnike i autore, ostavljajući iza sebe opus koji je duboko utkan u domaću glazbenu baštinu.

Publiku je osvojila brojnim bezvremenskim pjesmama. “Pusti me da spavam” ostala je zapamćena kao jedna od najljepših ljubavnih balada.

Njena "Kuća za ptice" svojom intimnom melodijom i stihovima priziva osjećaj skloništa, sigurnosti i nježnosti, a Gabiina interpretacija daje joj posebnu toplinu, kao da svojim glasom gradi to utočište u kojem se mogu skloniti i ljudi, a ne samo ptice.

“Vino i gitare” unijelo je u njezin repertoar šarm i nostalgiju, a “Hrabri ljudi” donijeli su snažnu i nadahnjujuću poruku o ljudskoj hrabrosti.

Posebno mjesto u njenom repertoaru zauzimaju i pjesme “Gazi dragi, srce moje” te “Nada”. Ove skladbe su na jedinstven način povezale šlager glazbu s prepoznatljivim dalmatinskim ugođajem, donoseći svježinu i autentičnost u njen izričaj.

Kroz njih je Gabi Novak pokazala svoju umjetničku širinu i sposobnost da s lakoćom interpretira različite glazbene stilove, ostavljajući dubok dojam na publiku i potvrđujući svoj status jedne od najvažnijih vokalnih umjetnica na ovim prostorima.

Ipak, možda najpoznatija pjesma koja je ostala trajno vezana uz Gabi Novak jest “Pamtim samo sretne dane”. Ona nije bila samo glazbeni hit nego i intimna poveznica s Arsenom Dedićem, njezinim suprugom i umjetničkim partnerom, te je s vremenom postala evergreen domaće glazbe.