Užas u Zagrebu: Ukrajinac gurnuo ženu sa zgrade, poginula je

Zagrebačka policija uhitila je Ukrajinca (47) zbog sumnje na teško ubojstvo žene (46) u Zagorskoj ulici na Trešnjevci.

Kako su objavili, u subotu su oko 16.35 sati zaprimili su dojavu da je žena pala sa zgrade.

Dolaskom na mjesto tragedije utvrdili su da je poginula 46-godišnja državljanka Ukrajine, s reguliranom statusom u Republici Hrvatskoj.

U stanu zgrade u kojoj je 46-godišnjakinja stanovala, zatekli su njezinog 47-godišnjeg člana obitelji, također državljanin Ukrajine. I on je imao regulirani status u Hrvatskoj. Policija je navela da je bio vidno rastrojenom i alkoholiziranom stanju.

Na mjestu događaja, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, obavljen je očevid.

Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu.

"Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o kaznenom djelu, provedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti te je 47-godišnjak u nedjelju, 7. lipnja uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe.Kriminalističko istraživanje se nastavlja", naveli su iz zagrebačke policije.