Pretjecao i frontalno se sudario, četvero ljudi preminulo: Policija otkrila tko je kriv

Četvero ljudi poginulo je, a jedna osoba ozlijeđena je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju, 7. lipnja, oko 12.25 sati na virovitičkoj obilaznici.

Policija je u ponedjeljak objavila detalje nesreće na toj državnoj cesti DC538. Očevidom je utvrđeno da je za nesreću skrivio 44-godišnji vozač automobila virovitičkih registarskih oznaka. Vozio je iz smjera Lipovca prema Breziku, pretjecao je automobil austrijskih nacionalnih oznaka kojeg je vozio 45-godišnjak, ali i još jedno vozilo za koji policija nije utvrdila tko ga je vozilo.

Policija je navela da 44-godišnji vozač nije imao dovoljno mjesta da na siguran način pretekne druga vozila, a u tom smjeru je iz suprotnog smjera naišao 47-godišnji vozač automobila zagrebačkih registarskih oznaka.

Prednjim dijelom svog automobila udario je u prednji automobila zagrebačkih registracija kojeg je od siline udarca odbacio u metalnu zaštitnu ogradu, potom se prevrnulo na krov i zaustavilo.

"Vozilo virovitičkih registarskih oznaka zarotiralo se te se zaustavilo na prometnoj traci", objavila je policija.

Poginuo je 47-godišnji vozač i 45-godišnja putnica iz vozila zagrebačkih registarskih oznaka.

U helikopteru hitne medicinske službe, također na mjestu događaja, preminuo je i 66-godišnji putnik iz vozila virovitičkih registarskih oznaka.

Vozač preminuo u bolnici

Kasnije je u Općoj bolnici Virovitica preminuo i 44-godišnji vozač vozila virovitičkih registarskih oznaka.Policija je navela da je 69-godišnja putnica iz vozila virovitičkih registarskih oznaka zadobila teške tjelesne ozljede te je zadržana u virovitičkoj bolnici.

Zbog očevida promet je tom cestom bio zatvoren od 12.20 do 17.35 sati.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.

Policija upozorava:

Sedam smrtno stradalih osoba u prometu u samo deset dana ozbiljno upozorava na potrebu veće odgovornosti i opreza svih sudionika u prometu.

Ova prometna nesreća još jednom pokazuje koliko posljedice nepropisnih i rizičnih ponašanja u prometu mogu biti tragične. U samo jednom trenutku neoprezna odluka može dovesti do tragedije.

Policija stoga poziva vozače da prije poduzimanja radnji poput pretjecanja koje je jedna od najsloženijih i najopasnijih radnji u prometu, procijene sve okolnosti na cesti, poštuju prometne propise te vožnju prilagode uvjetima i stanju kolnika. Posebno apeliramo na strpljenje i odgovorno ponašanje za upravljačem.

Pozivamo i ostale sudionike u prometu da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na cestama kako bi se spriječile nove tragedije i sačuvali ljudski životi.