SMRT NA CESTI /

Stravičan sudar u Benkovcu: Jedna osoba poginula, cesta zatvorena za promet

Stravičan sudar u Benkovcu: Jedna osoba poginula, cesta zatvorena za promet
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće

23.12.2025.
11:54
Hina
Zeljko Lukunic/pixsell
U prometnoj nesreći, koja se u utorak oko 8,30 sati dogodila na državnoj cesti DC-27 u Karinskoj ulici u Benkovcu, poginuo je 72-godišnji vozač automobila, izvijestila je zadarska policija.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti nesreće policija provodi očevid, a obaviješteno je i Županijsko državno odvjetništvo.

Dionica državne ceste na kojoj se dogodila nesreća od 8,55 zatvorena je za sav promet.

