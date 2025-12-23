Stravičan sudar u Benkovcu: Jedna osoba poginula, cesta zatvorena za promet

U prometnoj nesreći, koja se u utorak oko 8,30 sati dogodila na državnoj cesti DC-27 u Karinskoj ulici u Benkovcu, poginuo je 72-godišnji vozač automobila, izvijestila je zadarska policija.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti nesreće policija provodi očevid, a obaviješteno je i Županijsko državno odvjetništvo.

Dionica državne ceste na kojoj se dogodila nesreća od 8,55 zatvorena je za sav promet.

