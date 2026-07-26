[KVIZ] Koliko znaš o tradiciji, znamenitostima i legendama Samobora?

Malo je gradova koji su toliko šarmantni i bogati poviješću kao Samobor. Od srednjovjekovnih utvrda i baroknih ulica do slasnih kremšnita i živopisnog fašnika, Samobor je postao omiljeno izletište koje neprestano intrigira posjetitelje i zaljubljenike u kulturu. Grad s bogatom glazbenom tradicijom, gastronomijom koja osvaja nepca i predivnom prirodom koja ga okružuje čini priču o njegovom uspjehu. No, koliko dobro zaista poznajete taj biser zagrebačkog prstena?