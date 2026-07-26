Ovo su najveći transferi ovog ljeta dosad: Među njima i jedan Hrvat

Ljeto koje je bilo obilježeno Svjetskim prvenstvom donijelo je brojne promjene, pa su tako mnogi igrači već promijenili svoje klubove, dok će neki to tek učiniti.

Kao i obično, najviše prometa bilo je u engleskoj Premier ligi, gdje se nalazi čak sedam od deset klubova koji su potrošili najviše novca, ali neki su unatoč velikoj potrošnji uspjeli i zaraditi.

Newcastle je primjerice potrošio više od 130 milijuna eura, no ukupna zarada kluba bila je 180 milijuna, pa su u "plusu" za čak 50 milijuna eura. Slična je situacija u Aston Villi, koja je zaradila 226 milijuna eura, a potrošila 105 milijuna, dok su apsolutni rekorderi po potrošnji Spursi.

Tottenham je, unatoč zaradi od gotovo 82 milijuna eura, potrošio čak 267 milijuna, pa su u minusu od 185 milijuna eura. Među najvećim transferima je i jedan mladog Vatrenog, a kojeg - otkrijte u galeriji.

Net.hr vam stoga donosi najveće transfere ovog ljeta dosad, uz napomenu kako su neki, poput Giovannyja Quende, unaprijed dogovoreni, a neki (poput Hincapieja) samo potvrđeni, odnosno njihova je posudba realizirana u transfer.