Novi skandal u Kolumbiji: Izbornik prisiljen pozvati igrača u reprezentaciju?!

Izgleda da u Kolumbijskoj nogometnoj reprezentaciji nikada nema mira. Nakon što je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu završila svoj put u osmini finala, dio javnosti prijetio je Jámintonu Campazu, a sada je izbio novi skandal.

Naime, tamošnji novinari otkrili su kako je izbornik Néstor Lorenzo "prisiljen" pozvati jednog igrača na okupljanje reprezentacije i to zbog zahtjeva sponzora.

Kolumbijska reprezentacija u idućem će terminu za reprezentativne utakmice igrati protiv Perua i Meksika, a organizatori utakmica postavili su zahtjev da na njima mora igrati James Rodríguez.

"Od strane organizatora utakmica u Sjedinjenim Američkim Državama postoji jedan zahtjev, zahtjev prema Kolumbiji, a to je da određeni igrač mora biti pozvan: James Rodríguez. Tako se ponovno otvara ista tema, odnosno pitanje kakav je projekt koji od sada ima Néstor Lorenzo, koji je potvrđen kao izbornik kolumbijske reprezentacije", rekao je novinar i direktor emisije Blog Deportivo Javier Hernández Bonnet.

Ovaj detalj ponovno otvara raspravu o sportskom projektu Néstora Lorenza i ulozi koju će James Rodríguez imati u budućnosti reprezentacije, pogotovo zato što je Lorenzo zadobio povjerenje ključnih ljudi u savezu te mu je ugovor produžen do 2030. godine, piše Blu Radio.