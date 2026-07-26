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NEVJEROJATNO /

Godine su samo broj: Čudesni Miura zabija i na pragu šezdesete

Godine su samo broj: Čudesni Miura zabija i na pragu šezdesete
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Foto: Naoki Nishimura/AFLO/Profimedia

⁠Bivši igrač Dinama Miura, poznat kao "Kralj Kazu", zabio je u 52. minuti za vodstvo Fukushime od 5-0, a zabio je u s 59 godina i 149 dana, što je rekord za profesionalne lige diljem svijeta.

26.7.2026.
10:58
Hina
Naoki Nishimura/AFLO/Profimedia
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Japanska nogometna ikona Kazuyoshi Miura postigao je svoj prvi natjecateljski gol u gotovo četiri godine, zabivši u 59. godini dok je njegov Fukushima United pobijedio Iwaki Furukawu 7-0 i plasirao se u drugu fazu Emperor's Cupa.

⁠Bivši igrač Dinama Miura, poznat kao "Kralj Kazu", zabio je u 52. minuti za vodstvo Fukushime od 5-0, a zabio je u s 59 godina i 149 dana, što je rekord za profesionalne lige diljem svijeta.

Bio je to Miurin prvi natjecateljski gol od studenog 2022., kada je zabio za Suzuku u porazu od FC Osake u Japanskoj nogometnoj ligi.

Bivši japanski reprezentativac priprema se za izvanrednu 42. sezonu kao profesionalac nakon što je produžio posudbu u trećeligašu Fukushima Unitedu do lipnja 2027.

Miura se klubu pridružio iz Yokohama FC-a u prosincu i ostat će u Fukushimi nakon što je odigrao šest utakmica tijekom skraćene sezone 2026.

S obzirom na to da će japanske profesionalne lige prijeći s proljetno-jesenskog rasporeda na jesensko-proljetni kalendar, Miura će u svoje 60-te ući igrajući profesionalno, dodajući još jedno poglavlje jednoj od najtrajnijih nogometnih karijera

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Kazuyoshi Miura
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