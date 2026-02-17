FREEMAIL
KING KAZU /

Dinamo se sjetio legendarnog igrača koji je prije 27 godina debitirao za Modre

Dinamo se sjetio legendarnog igrača koji je prije 27 godina debitirao za Modre
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Danas je Miura na pragu 59. rođendana, koji će proslaviti 26. veljače, te još uvijek igra profesionalni nogomet u trećoj japanskoj ligi

17.2.2026.
13:53
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
Dinamo je danas na svojim društvenim mrežama objavio objavu posvećenu legendarnom japanskom nogometašu koji je na današnji dan prije 27 godina debitirao za Dinamo.

"Na današnji dan prije točno 27 godina, 17. veljače 1999., legendarni Kazuyoshi Miura debitirao je u plavom dresu u 3:0 prvenstvenoj pobjedi protiv suhopoljske Mladosti 127. Prvu profesionalnu utakmicu Kazu je odigrao za brazilski Santos, a nakon četiri godine u Brazilu vratio se u rodni Japan, u kojem je proveo najveći dio svoje karijere. Za nogometnu reprezentaciju Japana nastupio je 89 puta i zabio 55 golova, a za futsal reprezentaciju nastupio je 6 puta i zabio jednom. U Europi je, osim za Dinamo, igrao i za talijansku Genou te portugalski Oliveirense. Kazuyoshi Miura ove godine u dresu Fukushime Uniteda igra svoju jubilarnu, 40. sezonu profesionalnog nogometa! Dragi Kazu, čestitamo ti na rekordima i karijeri za pamćenje!", stoji u objavi Dinama.

Danas je Miura na pragu 59. rođendana, koji će proslaviti 26. veljače, te još uvijek igra profesionalni nogomet u trećoj japanskoj ligi.

