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Srebrni vatreni potpisao za novi klub: Povezivalo ga se i s Dinamom

Srebrni vatreni potpisao za novi klub: Povezivalo ga se i s Dinamom
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Foto: Giannis Papanikos/Zuma Press/Profimedia

Prije dva mjeseca je poznati stručnjak za transfere Nicolo Schira tvrdio kako će Jedvaj u Dinamo, no sada se zna kako se to neće desiti

26.7.2026.
9:53
Sportski.net
Giannis Papanikos/Zuma Press/Profimedia
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Bivši igrač Rome, Bayer Leverkusena i Dinama s 26 nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju (uključujući jedan na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji), Tin Jedvaj, ima novi klub.

Tridesetogodišnji branič nakon dvije je godine napustio Panathinaikos i po drugi put otišao na Bliski istok, ali ovog puta lokacija nisu Ujedinjeni Arapski Emirati, gdje je Jedvaj igrao za Al Ain, već Saudijska Arabija i Al Shabab.

O ovom transferu govorilo se neko vrijeme, ali je saudijski klub trebao dobiti dopuštenje, koje je sada stiglo. Jedvaj, kojeg se prije samo dva mjeseca povezivalo s Dinamom, tako će umjesto s Dionom Drenom Beljom zaigrati s Yannickom Carrascom.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Tin Jedvaj
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