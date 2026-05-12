Tin Jedvaj i Dina Dragija postali roditelji: Mladi par podijelio prve fotografije sinčića Nika

Dina Dragija (30), supruga nogometaša Tina Jedvaja (30), putem svog Instagram profila raznježila je pratitelje emotivnom objavom kojom je otkrila da je na svijet stigao njihov sin Nik. Kroz seriju pažljivo odabranih fotografija i videozapisa, podijelila je intimne trenutke prvih dana roditeljstva, a objava je snimljena u Ateni, u Grčkoj.

U opisu objave, koju možete pogledati ovdje, kratko je napisala datum rođenja, 20. travnja 2026., uz ime sina i poruku "Ljubav iznad riječi", popraćenu hashtagom #nothingelsematters, koji se odnosi na poznatu pjesmu grupe Metallica.

Čestitke stižu sa svih strana

Njezina objava započinje kreativnom "prije i poslije" fotografijom: na prvoj se vidi trudnički trbuh preko kojeg su postavljene malene tenisice, dok druga prikazuje Dinu i Tina kako drže novorođenče u istim tenisicama.

Kolekcija fotografija i videa dalje prati prve dane malenog Nika - od bolničke narukvice, preko prvog susreta s obiteljskim psom, do vožnje kući iz rodilišta. Posebno dirljivi su kadrovi na kojima ponosni roditelji s ljubavlju promatraju i grle svog sina.

Očekivano, objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a među brojnim čestitkama našle su se i one bivšeg nogometnog reprezentativca Danijela Subašića, nogometaša Filipa Mladenovića te supruge Domagoja Vide, Ivane Vide.

Trudnoću skrivali od javnosti

Podsjetimo, Dina i Tin su vijest da čekaju svoje prvo dijete gotovo cijelu trudnoću skrivali od javnosti i medija, a istom su se pohvalili tek krajem ožujka ove godine, svega dvadesetak dana prije nego što je na svijet stigao njihov Nik.