Tin Jedvaj i Dina Dragija čekaju prvo dijete: Dirljivim fotografijama otkrili i spol bebe

Magistrica znanosti iz područja antropologije politike, nasilja i kriminala Dina Dragija i nogometaš Tin Jedvaj (30) podijelili su s javnosti sretnu vijest. Uskoro će postati roditelji, a emotivnom objavom na Instagramu otkrili su da čekaju sina kojemu će dati ime Nik.

"Naš najveći blagoslov", napisala je Dina uz objavu, dodavši: "Nadam se da ćemo ostaviti bolji svijet za nove generacije."

Sin kao kruna njihove ljubavi

Par je vijest podijelio kroz pomno osmišljenu galeriju fotografija i kratki video, nudeći svojim pratiteljima intiman uvid u radosno iščekivanje. Objava nije samo puka najava trudnoće, već priča o ljubavi, obitelji i nasljeđu. Kroz seriju stiliziranih fotografija, Dina, koja je poznata po svom istančanom modnom ukusu, pokazala je trudnički trbuh u različitim elegantnim i ležernim izdanjima.

Među fotografijama se ističu i brojni simbolični detalji. Kratki video prikazuje Tinove tetovirane ruke kako drže minijaturne tenisice, a tu je i preslatka torta ukrašena medvjedićem i natpisom "Nik", čime je par potvrdio ime sina.

Brojni pratitelji i prijatelji para odmah su uputili čestitke, a komentari poput "Čestitam od srca" i "Puno zdravlja i sreće malenom Niku" nizali su se ispod objave.

Povezivanje prošlosti i budućnosti

Ono što ovu objavu čini posebno dirljivom jest način na koji povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost obitelji Jedvaj-Dragija. Dina je u galeriju uvrstila i fotografije iz djetinjstva sebe i Tina, stavljajući ih jednu pored druge kao najavu nove generacije.

Podsjećamo, par se vjenčao u lipnju 2022. godine u Varaždinu. Dolazak sina Nika kruna je njihove ljubavi i početak novog, uzbudljivog poglavlja u njihovim životima.

