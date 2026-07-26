FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U VARAŽDINU /

Hrvatski nogometaš oženio kći ikone HNL-a! Na svadbu stigli i Gvardiol i Jakić, procurile fotografije

Hrvatski nogometaš oženio kći ikone HNL-a! Na svadbu stigli i Gvardiol i Jakić, procurile fotografije
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Svečanom obredu prethodio je prolazak svadbene povorke varaždinskim ulicama, a vesela atmosfera privukla je pozornost brojnih građana i prolaznika

26.7.2026.
7:19
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nakon Tonija Fruka koji je sa svojom odabranicom Karlom Bobić uplovio u bračne vode, još je jedan hrvatski nogometaš isto napravio. 

Riječ je o Luki Ivanušecu koji je u subotu oženio Tiju Vugrinec, kćer legendarnog Davora Vugrinca, a sudbonosno "da" izrekli su u crkvi svetog Nikole u Varaždinu, gdje su se okupili članovi obitelji, prijatelji i brojni uzvanici. Među njima bili su i njegovi reprezentativni suigrači Joško Gvardiol i Kristijan Jakić.

Svečanom obredu prethodio je prolazak svadbene povorke varaždinskim ulicama, a vesela atmosfera privukla je pozornost brojnih građana i prolaznika, koji su mladencima uputili čestitke i lijepe želje. Fotografije možete pogledati OVDJE

Ivanušec je prošlu sezonu proveo na posudbi u grčkom PAOK-u, nakon čega se vratio u Feyenoord. Za Vatrene je upisao 22 nastupa i postigao dva pogotka, a posljednji je put igrao 24. lipnja 2024. protiv Italije na Europskom prvenstvu, kada je u remiju 1:1 ušao u 70. minuti.

SvadbaJoško GvardiolLuka IvanušecDavor VugrinecKristijan Jakić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike