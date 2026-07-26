Hrvatski nogometaš oženio kći ikone HNL-a! Na svadbu stigli i Gvardiol i Jakić, procurile fotografije

Nakon Tonija Fruka koji je sa svojom odabranicom Karlom Bobić uplovio u bračne vode, još je jedan hrvatski nogometaš isto napravio.

Riječ je o Luki Ivanušecu koji je u subotu oženio Tiju Vugrinec, kćer legendarnog Davora Vugrinca, a sudbonosno "da" izrekli su u crkvi svetog Nikole u Varaždinu, gdje su se okupili članovi obitelji, prijatelji i brojni uzvanici. Među njima bili su i njegovi reprezentativni suigrači Joško Gvardiol i Kristijan Jakić.

Svečanom obredu prethodio je prolazak svadbene povorke varaždinskim ulicama, a vesela atmosfera privukla je pozornost brojnih građana i prolaznika, koji su mladencima uputili čestitke i lijepe želje. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Ivanušec je prošlu sezonu proveo na posudbi u grčkom PAOK-u, nakon čega se vratio u Feyenoord. Za Vatrene je upisao 22 nastupa i postigao dva pogotka, a posljednji je put igrao 24. lipnja 2024. protiv Italije na Europskom prvenstvu, kada je u remiju 1:1 ušao u 70. minuti.