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VELIKO SLAVLJE /

Naš Vatreni izgovorio sudbonosno 'da': Toni Fruk oženio dugogodišnju partnericu

Naš Vatreni izgovorio sudbonosno 'da': Toni Fruk oženio dugogodišnju partnericu
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vjenčanje hrvatskog reprezentativca Tonija Fruka i Karle Bobić održalo se u Opatiji

25.7.2026.
12:26
Hot.hr
Nel Pavletic/PIXSELL
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Hrvatski nogometni reprezentativac i veznjak Rijeke Toni Fruk (25) uplovio je u bračne vode. Svoju dugogodišnju partnericu Karlu Bobić oženio je na svečanosti održanoj u Opatiji, gdje su se okupili članovi obitelji, prijatelji i brojni uzvanici.

Fotografije i videosnimke s proslave ubrzo su se proširile društvenim mrežama, a posebnu pozornost privukao je prvi ples mladenaca. Za svoj prvi ples kao bračni par odabrali su bezvremenski hit "Let's Twist Again" Chubbyja Checkera, čime su dodatno podigli atmosferu među gostima. Za glazbeni dio večeri bila je zadužena Vanna (55), koja je svojim nastupom dodatno uveličala slavlje.

Naš Vatreni izgovorio sudbonosno 'da': Toni Fruk oženio dugogodišnju partnericu
Foto: Instagram screenshot

Naš Vatreni izgovorio sudbonosno 'da': Toni Fruk oženio dugogodišnju partnericu
Foto: Instagram screenshot
Naš Vatreni izgovorio sudbonosno 'da': Toni Fruk oženio dugogodišnju partnericu
Foto: Instagram screenshot

Na slavlju su bili i brojni poznati iz nogometnog svijeta, među kojima i bivši hrvatski reprezentativac Duje Čop (36), koji je na društvenim mrežama podijelio dio atmosfere s vjenčanja.

Mladenka je zablistala u elegantnoj vjenčanici A kroja bez naramenica, dok je Fruk tijekom dana promijenio dvije modne kombinacije. Na ceremoniji je nosio bijelo odijelo, a za večernje slavlje odabrao je klasično crno izdanje.

Naš Vatreni izgovorio sudbonosno 'da': Toni Fruk oženio dugogodišnju partnericu
Foto: Instagram screenshot

Vijest o vjenčanju stigla je nedugo nakon zaruka koje je nogometaš podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu. Tada je objavio zajedničku fotografiju na kojoj Karla pokazuje zaručnički prsten, uz kratku poruku: "The treble secured".

Fruk i Karla zajedno su već nekoliko godina te svoj privatni život uglavnom drže podalje od medijske pozornosti. Poznato je da zajedno žive u Rešetarima i rijetko javno govore o svojoj vezi, zbog čega je vijest o njihovom vjenčanju izazvala veliko zanimanje među navijačima i pratiteljima.

VjenčanjeSudbonosno DaHrvatski ReprezentativacToni Fruk
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