Tragičaru SP-a prijetili smrću, on se nije ni vratio u domovinu
Jámintonu Campazu prijetili smrću nakon promašenog zicera za četvrtfinale SP-a
Kolumbijski reprezentativac Jáminton Campaz (26) nije se zajedno s dijelom momčadi vratio u domovinu nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Prema pisanju kolumbijskog Infobaea, koji se poziva na novinara Caracol Radija Camila Pinta, nogometaš argentinskog Rosarija odlučio je ostati u Vancouveru nakon što je primio prijetnje upućene njemu i članovima njegove obitelji.
Campaz se našao na meti kritika nakon utakmice osmine finala protiv Švicarske. U završnici produžetka, točnije u 114. minuti, iskoristio je pogrešku Granita Xhake i došao u veliku priliku za pogodak koji bi Kolumbiju odveo prema četvrtfinalu. Međutim, nakon što je izašao sam pred švicarskog vratara Gregora Kobela, nije uspio pogoditi mrežu.
Susret je nakon 120 minuta završio bez pogodaka, a Švicarska je u raspucavanju slavila 4-3 i prvi put nakon 1954. godine izborila plasman među osam najboljih reprezentacija svijeta. Campaz je svoj udarac s bijele točke realizirao, no Kobel je obranio pokušaj Cucha Hernándeza, dok je Davinson Sánchez pogodio vratnicu.
Nakon utakmice Campaz je na društvenim mrežama počeo primati brojne uvrede i prijetnje. Kolumbijski mediji navode da poruke nisu bile usmjerene samo prema njemu, već i prema njegovoj obitelji.
"Nijedna strast ne može opravdati mržnju ni život u strahu", poručio je Campaz putem Instagrama.
Istaknuo je da razumije razočaranje navijača jer su i igrači imali isti cilj. Nastaviti natjecanje. Podršku su mu pružili brojni suigrači i poznati nogometaši, među kojima su Juan Fernando Quintero i Ángel Di María.
Slučaj Campaz ponovno je u Kolumbiji otvorio bolnu temu nasilja prema nogometašima nakon pogrešaka na velikim natjecanjima. Najpoznatiji primjer je tragedija Andrésa Escobara, koji je 1994. godine ubijen nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u. Escobar je tada postigao autogol u utakmici protiv domaćina, čime je Kolumbija izgubila 2-1 i završila nastup već u grupnoj fazi. Pisao je novinar Net.hr-a Krešimir Kokić o tom slučaju u Mundijalskim pričama.
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