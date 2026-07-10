Tragičaru SP-a prijetili smrću, on se nije ni vratio u domovinu

Kolumbijski reprezentativac Jáminton Campaz (26) nije se zajedno s dijelom momčadi vratio u domovinu nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Prema pisanju kolumbijskog Infobaea, koji se poziva na novinara Caracol Radija Camila Pinta, nogometaš argentinskog Rosarija odlučio je ostati u Vancouveru nakon što je primio prijetnje upućene njemu i članovima njegove obitelji.

Campaz se našao na meti kritika nakon utakmice osmine finala protiv Švicarske. U završnici produžetka, točnije u 114. minuti, iskoristio je pogrešku Granita Xhake i došao u veliku priliku za pogodak koji bi Kolumbiju odveo prema četvrtfinalu. Međutim, nakon što je izašao sam pred švicarskog vratara Gregora Kobela, nije uspio pogoditi mrežu.

Foto: Alexandra Fechete/Zuma Press/Profimedia

Susret je nakon 120 minuta završio bez pogodaka, a Švicarska je u raspucavanju slavila 4-3 i prvi put nakon 1954. godine izborila plasman među osam najboljih reprezentacija svijeta. Campaz je svoj udarac s bijele točke realizirao, no Kobel je obranio pokušaj Cucha Hernándeza, dok je Davinson Sánchez pogodio vratnicu.

Nakon utakmice Campaz je na društvenim mrežama počeo primati brojne uvrede i prijetnje. Kolumbijski mediji navode da poruke nisu bile usmjerene samo prema njemu, već i prema njegovoj obitelji.

"Nijedna strast ne može opravdati mržnju ni život u strahu", poručio je Campaz putem Instagrama.

Istaknuo je da razumije razočaranje navijača jer su i igrači imali isti cilj. Nastaviti natjecanje. Podršku su mu pružili brojni suigrači i poznati nogometaši, među kojima su Juan Fernando Quintero i Ángel Di María.

Foto: Alexandra Fechete/Zuma Press/Profimedia

Slučaj Campaz ponovno je u Kolumbiji otvorio bolnu temu nasilja prema nogometašima nakon pogrešaka na velikim natjecanjima. Najpoznatiji primjer je tragedija Andrésa Escobara, koji je 1994. godine ubijen nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u. Escobar je tada postigao autogol u utakmici protiv domaćina, čime je Kolumbija izgubila 2-1 i završila nastup već u grupnoj fazi. Pisao je novinar Net.hr-a Krešimir Kokić o tom slučaju u Mundijalskim pričama.

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