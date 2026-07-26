Zaletio se u gomilu na Povorci ponosa! Jedna osoba mrtva, 16 ozlijeđenih, poznato tko je napadač

Jedna osoba je ubijena, a 16 je ozlijeđenih, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj povorci ponosa, a policija je objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene.

Prema prvim informacijama, bijeli automobil udario je nekoliko ljudi u berlinskom parku Tiergarten prije nego što se zabio u drvo, rekao je glasnogovornik policije Florian Nath.

Vozač je potom napustio vozilo i pobjegao u nepoznatom smjeru.

Napadač dio islamističke scene

Policija je u međuvremenu identificirala osumnjičenika za napad na marginama berlinske povorke ponosa, rekavši da je muškarac bio poznat vlastima i da se vjeruje da je dio berlinske islamističke scene, prenose agencije dpa i Reuters.

"Identificirali smo osumnjičenog počinitelja. Poduzimaju se mjere protiv osumnjičenog počinitelja, koji još nije uhićen. Međutim, ovaj osumnjičenik poznat je policiji kao pripadnik islamističke scene ovdje u Berlinu", rekao je glasnogovornik policije novinarima na mjestu događaja.

Glasnogovornik policije Nath ranije je rekao da se provodi istraga je li došlo i do druge faze incidenta, uključujući to je li netko napustio vozilo i napao ljude mogućim oštrim oružjem.

"To su nam rekli svjedoci - da navodno tamo leže ljudi s ubodnim ranama", rekao je glasnogovornik policije.

Glasnogovornik vatrogasne brigade Dominik Pretz rekao je da je troje od 16 ozlijeđenih osoba zadobilo ozljede opasne po život, osam osoba je teško ozlijeđeno, a petero ih je zadobilo lakše ozljede.

Završnica berlinske povorke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima.

"Molim vas, idite kući", objavili su organizatori berlinske povorke ponosa poznate kao Christopher Street Day (CSD) na Instagramu.

Uočeno je najmanje deset vozila hitne pomoći na mjestu događaja, a policajci su patrolirali parkom.

Prema podacima policije u Berlinu se u subotu okupilo "najmanje nekoliko stotina tisuća ljudi".

Christopher Street Day se obilježava u znak sjećanja na namire iz 1969. kada je u istoimenoj ulici u New Yorku došlo do sukoba pripadnika homoseksualne scene i policije.

Gradonačelnik Berlina Kai Wegner opisao je incident kao "napad na naše slobodno i otvoreno društvo".

"Nakon mirnog i živopisnog CSD-a, ovaj skup za tolerantan i miran Berlin napadnut je na najbrutalniji način", poručio je Wegner u priopćenju.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt ponudio je podršku saveznih vlasti berlinskim dužnosnicima, rekao je glasnogovornik vlade.

Kancelar Friedrich Merz i njegov ministar unutarnjih poslova "angažirat će se s posebnom odlučnošću kako bi u potpunosti rasvijetlili ovaj gnusni čin i osigurali da bude kažnjen", rekao je glasnogovornik putem priopćenja, prenosi AFP.