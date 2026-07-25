Tisuće bježe iz domova, vatra nemilosrdno bukti: 'Slijede komplicirani sati'

Španjolske vlasti u subotu nastavljaju borbu s velikim šumskim požarima u okolici Madrida i susjednoj provinciji Ávili, gdje je zbog snažnog vjetra stanje i dalje iznimno teško, a oko 85.000 ljudi evakuirano je ili privremeno zadržano u svojim domovima.

Požari, smatrani najvećom krizom ove vrste u Španjolskoj ove godine, potaknuli su vladu da zatraži pomoć putem Mehanizma civilne zaštite Europske unije.

U subotu se očekuje dolazak četiri protupožarna zrakoplova Canadair, dva iz Italije i dva iz Grčke, nakon što su pomoć već uputili Nizozemska i Portugal.

Zbog opasnosti od spajanja požara u madridskoj regiji i susjednoj Ávili španjolska Jedinica za izvanredne situacije (UME) uspostavila je jedinstveno zapovjedništvo kako bi koordinirala gašenje.

Vatra je zahvatila 20.000 hektara, izvijestila je javna televizija TVE.

Brojne snage na terenu

Premijer Pedro Sánchez upozorio je da slijede "komplicirani sati" zbog promjenjiva smjera vjetra, naglasivši da je zaštita stanovništva glavni prioritet.

Dodao je da je u Španjolskoj od početka godine u požarima izgorjelo više od 130.000 hektara, višestruko više nego u istom razdoblju prošle godine.

U gašenju sudjeluje oko 3.000 pripadnika hitnih službi, više od 400 kopnenih vozila i više od 20 zračnih sredstava, uz potporu policije, civilne zaštite i vojske.

Požar se približava području El Escoriala zapadno od Madrida, gdje su vatrogasci uspostavili obrambene linije kako bi zaštitili naseljena mjesta.

U kampu Monasterio de Pelayos izgorjelo je oko 30 mobilnih kućica, a evakuirano je oko 200 kampera.

Ozlijeđenih nije bilo.

Vlasti su stanovnicima regije Madrida preporučile zbog dima izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih aktivnosti te nošenje zaštitnih maski ako je zrak onečišćen dimom ili pepelom.

Aktivni su i požari i u sjevernim provincijama León i Teruel te južnoj Córdobi, pri čemu su i ondje provedene preventivne evakuacije stanovništva.