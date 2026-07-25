Znate li ovu ljepoticu? Kći slavne glumice osvaja Hollywood, a sada intrigira bračnim krahom

Margaret Qualley (31) već je odavno prestala biti samo kći holivudske ikone Andie MacDowell (68). Prelijepa glumica, koja je talent naslijedila od slavne majke, posljednjih godina izgradila je vlastito ime u Hollywoodu, a pažnju javnosti sada ponovno privlači i zbog privatnog života. Nakon što je osvojila publiku ulogama u hitovima poput "Bilo jednom u Hollywoodu", "Sluškinje" i "The Substance", našla se u središtu javnosti zbog iznenadnog kraha braka s glazbenim prducentom Jackom Antonoffom (42).