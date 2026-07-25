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MARGARET QUALLEY /

Znate li ovu ljepoticu? Kći slavne glumice osvaja Hollywood, a sada intrigira bračnim krahom

Znate li ovu ljepoticu? Kći slavne glumice osvaja Hollywood, a sada intrigira bračnim krahom
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Margaret Qualley rođena je 1994. godine u obitelji koja je već bila povezana s Hollywoodom - njezina majka je poznata glumica Andie MacDowell, a otac bivši model Paul Qualley.
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Margaret Qualley (31) već je odavno prestala biti samo kći holivudske ikone Andie MacDowell (68). Prelijepa glumica, koja je talent naslijedila od slavne majke, posljednjih godina izgradila je vlastito ime u Hollywoodu, a pažnju javnosti sada ponovno privlači i zbog privatnog života. Nakon što je osvojila publiku ulogama u hitovima poput "Bilo jednom u Hollywoodu", "Sluškinje" i "The Substance", našla se u središtu javnosti zbog iznenadnog kraha braka s glazbenim prducentom Jackom Antonoffom (42).

25.7.2026.
7:03
Hot.hr
Oliver Tucker/Shutterstock Editorial/Profimedia
Andie MacdowellRazvodGlumica
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