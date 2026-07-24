Zagrebački zoološki dobio novog kralja i kraljicu: Ovo su Uganda i Tayri

U Zoološki vrt Grada Zagreba prije dva i pol tjedna stigao je novi par afričkih lavova iz ugrožene sjeverne populacije te vrste - petogodišnji mužjak Uganda iz francuskog Sigeana i šestogodišnja lavica Tayri iz mađarskog Veszprema, izvijestili su u petak iz Zoološkog vrta.

Na lavljoj stijeni Kidepo dočekale su ih lavice Ayana i Nyota iz južne populacije afričkih lavova, no zbog njihove poodmakle dobi žive odvojeno od novopridošlog para. One su posljednjih godina i sve tiše, a mladi lav i lavica u maksimirsku su šumu vratili impresivnu riku, poručuju iz Zoološkog vrta.

Ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba Ivan Cizelj istaknuo je da sjeverna populacija afričkih lavova na Crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) ima status ugrožene vrste (EN) te da joj je zbog stalnog pada brojnosti nužna pomoć čovjeka.

"Populacija u prirodi je izrazito fragmentirana pa se negdje bilježi i njezino lokalno izumiranje. Broj tih lavova u prirodi i dalje je u opadanju. Zato je ovoj podvrsti nužna pomoć ljudi", rekao je Cizelj.

'Podigli su šapu'

Kako navode iz Zoološkog vrta, sjevernu populaciju afričkih lavova u prirodi ugrožavaju gubitak staništa, krivolov i sukobi s ljudima, a njihovo očuvanje otežavaju građanski nemiri i oružani sukobi u zapadnoj i središnjoj Africi. Procjenjuje se da u divljini živi oko 250 jedinki, dok ih je oko 200 u zoološkim vrtovima.

Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objasnila je kako su po dolasku mužjak i ženka bili smješteni u odvojene prostore kako bi se postupno priviknuli na međusobnu prisutnost, nakon čega su stavljeni u zajedničku nastambu.

"Jedan drugome htjeli su pokazati koliko su snažni pa su koji put podigli šapu, no do željenih pozicija u odnosu došli su bez većeg fizičkog obračuna. Od tada uživaju u međusobnom društvu – pogotovo u vanjskoj nastambi“, zaključila je Beneta.