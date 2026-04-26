Planirate uskoro u ZOO s djecom? Pripremite se na znatiželjna dječja pitanja uz Voyo

No, kako bi to iskustvo bilo što bogatije, edukativnije i zabavnije, ključna je dobra priprema. Upravo tu na scenu stupaju dvije popularne emisije RTL Kockice koje možete pronaći na platformi Voyo, 'Idemo u ZOO', 'Zoopedija' i 'Baby ZOO', koje na zabavan i pristupačan način djecu uvode u čarobni svijet životinja i čine ih malim stručnjacima spremnima za avanturu.

Zašto je priprema važna?

Stručnjaci se slažu da prethodno učenje o životinjama značajno poboljšava iskustvo posjeta zoološkom vrtu. Djeca koja su pripremljena pokazuju veći interes, duže zadržavaju pažnju i više toga nauče tijekom obilaska. Umjesto pasivnog promatranja, ona aktivno traže životinje o kojima su učila, uspoređuju ih s onim što su vidjela na ekranu i postavljaju konkretna pitanja. Upoznavanjem s njihovim navikama i ponašanjem u kontroliranom i prijateljskom okruženju, djeca razvijaju empatiju i poštovanje prema životinjama.

'Idemo u ZOO': Upoznavanje stanovnika zoološkog vrta

Edukativno-zabavna emisija 'Idemo u ZOO' već je godinama omiljena među najmlađima, a njezina je vrijednost u pripremi za posjet zoološkom vrtu neprocjenjiva. Voditelj Davor Balažin, u suradnji s edukatorima Zoološkog vrta grada Zagreba, djeci predstavlja razne životinjske vrste, od lavova, medvjeda i vukova, pa sve do crvenih pandi, zebri, geparda i egzotičnih gmazova.

Svaka epizoda posvećena je jednoj životinji, a kroz razgovor i igru djeca uče o njihovom načinu života, staništima, prehrambenim navikama te o važnosti očuvanja ugroženih vrsta. Tako, primjerice, prije odlaska u ZOO, djeca mogu naučiti zašto lemuri imaju duge repove, čime se hrane klokani ili kako izgleda nastamba riječne kornjače. Gledajući 'Idemo u ZOO', djeca se unaprijed upoznaju sa životinjama koje će vidjeti, što njihov posjet čini uzbudljivijim i smislenijim. Kada uživo ugledaju životinju o kojoj su učili, osjećaju se povezano i ponosno na svoje znanje.

'Zoopedija': Odgovori na najznatiželjnija dječja pitanja

Dok 'Idemo u ZOO' pruža temeljne informacije o pojedinim vrstama, 'Zoopedija' ide korak dalje i odgovara na brojna simpatična i neobična dječja pitanja o životinjskom svijetu. Ovaj serijal, također sniman u suradnji sa zagrebačkim Zoološkim vrtom, razotkriva misterije i ispravlja mitove vezane uz životinje.

Pitanja poput 'Skače li zaista poskok?', 'Zašto šišmiše zovu slijepim miševima?', 'Zašto su kornjače spore?' ili 'Jesu li zebre crne s bijelim prugama ili bijele s crnim prugama?' potiču dječju znatiželju i kritičko razmišljanje. Stručnjaci iz zoološkog vrta daju jasne i zanimljive odgovore, čime djeca stječu dublje razumijevanje životinjskog carstva. 'Zoopedija' na taj način obogaćuje dječje znanje i potiče ih da tijekom posjeta promatraju životinje s više pažnje i postavljaju dodatna pitanja.

'Baby ZOO': Dobrodošli na svijet!

U edukativno-zabavnom formatu domaće produkcije 'Baby ZOO', gledatelji upoznaju najmlađe stanovnike Zoološki vrt grada Zagreba. Serijal donosi priče o razigranim mladuncima poput crvene pande, zebre i vukova, koji oduševljavaju posjetitelje. Kroz epizode otkrivamo kako izgleda briga roditelja te svakodnevni život i razvoj životinja, što ovaj sadržaj čini idealnim za djecu i roditelje. Gledanjem 'Baby ZOO' na Voyo platformi možete se pripremiti na znatiželjna dječja pitanja i zajedno istražiti svijet životinja.

Stoga, prije nego što se uputite u zoološki vrt, odvojite vrijeme i zajedno s djecom zaronite u svijet životinja uz pomoć ovih edukativnih emisija. To će vaš obiteljski izlet pretvoriti u nezaboravnu i poučnu avanturu. Emisije su dostupne i na platformi Voyo, što omogućuje da ih gledate bilo kada i pripremite se za posjet tempom koji vama odgovara.