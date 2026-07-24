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TRODNEVNI SPEKTAKL /

Nisu ih zaustavili ni pljuskovi: Pogledajte atmosferu s prve večeri RockLive Festivala

Nisu ih zaustavili ni pljuskovi: Pogledajte atmosferu s prve večeri RockLive Festivala
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Započelo je 15. izdanje RockLive Festivala, jednog od najvećih glazbenih rock spektakala kontinentalne Hrvatske. Prva festivalska večer u koprivničkom Kampusu donijela je nastupe Mortal Kombata, Kawasaki 3P-a, Six Packa, Petar Panka, Seljačke bune i Raspada sistema. Unatoč obilnoj kiši i kašnjenju početka programa, publika je ispunila prostor pozitivnom energijom, a prvi su atmosferu zagrijali članovi sastava Petar Pank.

Festival se nastavlja još dva dana uz bogat program i brojna glazbena imena.

24.7.2026.
8:23
Hot.hr
Damir Spehar/PIXSELL
Rocklive FestivalKoncertKoprivnica
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