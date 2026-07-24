Apokaliptične slike iz popularnog turističkog odredišta: Hrvatski kanader stiže u pomoć

Veliki šumski požari nastavljaju harati jugom Europe. Dok se Francuska bori s vatrenom stihijom na jugozapadu zemlje i evakuira tisuće ljudi iz popularnih turističkih područja, Španjolska je zbog velikih požara prvi put proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju.

U Francuskoj su vlasti naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret, poznatog turističkog odredišta na atlantskoj obali. Područje, koje je u ljetnim mjesecima prepuno turista u kampovima i apartmanima, napuštaju deseci tisuća ljudi.

Požar u blizini zaljeva Arcachon već je zahvatio više od 8700 hektara površine, a vatrogasci ga i dalje nisu uspjeli staviti pod kontrolu. Zbog opasnosti od širenja vatre stanovnici i turisti područje napuštaju cestama, ali i brodovima.

Francuska zatražila pomoć Europske unije

Francuski predsjednik Emmanuel Macron aktivirao je Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu i zatražio pomoć drugih država.

U pomoć Francuskoj stižu hrvatski kanaderi, portugalski protupožarni zrakoplovi te helikopteri iz Češke i Slovačke.

Osim požara kod Cap Ferreta, dodatni problem stvara vatra kod Biscarrossea, četrdesetak kilometara južno. Ondje je izgorjelo oko 2500 hektara, a evakuirano je više od 23.000 ljudi, uglavnom iz kampova i kuća za odmor. Evakuiran je i dom za starije osobe.