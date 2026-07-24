Hrvatska šalje kanader u Francusku: Evakuiran cijeli poluotok, požari gutaju više od 11.000 hektara

Hrvatska je u pomoć Francuskoj, koju posljednjih dana pustoše veliki šumski požari, poslala kanader Canadair CL-415 s dvije posade i 11 pripadnika Oružanih snaga RH.

Kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletio je danas u 8.05 sati iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku prema Francuskoj. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju zrakoplova nakon što je Vlada donijela odluku o pružanju pomoći Francuskoj u gašenju požara.

U misiju je upućen jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 s dvije letačke posade i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, odnosno ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga RH. Riječ je o prvom ovogodišnjem međunarodnom angažmanu 855. protupožarne eskadrile.

'Situacija u Francuskoj je vrlo teška'

Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, pukovnik Milan Došen, poručio je kako je hrvatska posada spremna pomoći francuskim kolegama.

"Naša posada je spremna za zadaću u Francuskoj. Situacija na jugozapadu Francuske je teška i priključujemo se francuskim snagama kako bismo pomogli u borbi s vatrenom stihijom", rekao je Došen.

Dodao je kako hrvatska protupožarna eskadrila ima dugogodišnje iskustvo u gašenju požara, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Foto: JULIEN DE ROSA/AFP/Profimedia

Francuska aktivirala europski mehanizam pomoći

Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da je njegova zemlja zbog velikih požara aktivirala Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu.

"Francuska je zatražila aktivaciju mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Uskoro ćemo moći računati na pojačanje dvaju hrvatskih kanadera, dvaju portugalskih zrakoplova Air Tractor te dvaju helikoptera Black Hawk iz Češke i Slovačke", napisao je Macron na društvenoj mreži X.

Odluka o upućivanju hrvatskog kanadera donesena je u skladu s člankom 56. Zakona o obrani, koji omogućuje Oružanim snagama RH pružanje humanitarne pomoći drugim državama uz odluku Vlade i prethodnu suglasnost predsjednika Republike.

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.



Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026

Evakuiran cijeli poluotok Cap Ferret

Razmjeri požara najbolje se vide na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret na atlantskoj obali, poznatog po luksuznim nekretninama i brojnim turistima. Stanovnici i posjetitelji područje mogu napustiti brodovima iz četiri mjesna pristaništa ili jedinom cestom koja povezuje poluotok s kopnom.

Požar je dosad progutao oko 8.700 hektara i još uvijek nije stavljen pod kontrolu.

Istodobno je u četvrtak poslijepodne izbio još jedan veliki požar u blizini Biscarrossea, četrdesetak kilometara južno od Cap Ferreta. Vatra je ondje uništila oko 2.500 hektara, a zbog njezina širenja evakuirano je više od 23.000 ljudi, uglavnom iz kampova i kuća za odmor. Evakuiran je i dom za starije i nemoćne osobe.

Prefekt departmana Landes Gilles Clavreul upozorio je da jaki vjetrovi dodatno otežavaju gašenje.

"Vjetrovi pušu, a situacija je i dalje vrlo dinamična i nepovoljna", rekao je Clavreul te pozvao lokalne poljoprivrednike da pomognu osiguravanjem spremnika za vodu.

Foto: JULIEN DE ROSA/AFP/Profimedia

Toplinski valovi raspiruju požare

Požari se šire u vrijeme trećeg ovogodišnjeg toplinskog vala koji je pogodio velik dio Europe. Kako navodi Reuters, dugotrajna suša, visoke temperature i isušena vegetacija pridonijeli su tome da je ove godine izgorjelo više površina nego što je prosjek u posljednja dva desetljeća.

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez poručio je kako se vatrogasci bore u iznimno teškim uvjetima.

"Naše sigurnosne snage vode pravu bitku protiv šumskih požara", rekao je Nunez te im poručio: "Nacija je uz vas."