Isti trg, ista poza, devet godina razlike: Pogledajte Macronove fotografije o kojima svi pričaju

Francuski predsjednik Emmanuel Macron fotografiran je tijekom ovogodišnje vojne parade u gotovo identičnoj pozi kao i 2017. godine, njegove prve u Elizejskoj palači. Macron na objema fotografijama promatra postrojbe na trgu Place de la Concorde.

S obzirom na to da je francuski čelnik u travnju najavio da će se iz politike povući 2027. godine nakon završetka drugog mandata, ove fotografije prikazuju njegovu prvu i posljednju proslavu francuskog nacionalnog praznika u ulozi predsjednika države.

Ovogodišnja parada, međutim, nije bila usmjerena samo na Francusku. Postrojbe i borbeni zrakoplovi iz cijele Europe pridružili su se raskošnom mimohodu, a cilj je bio iskazati potporu Ukrajini te demonstrirati europsku vojnu snagu.

Foto: Screenshot/X

Foto: Screenshot/X

Tradicionalna vojna parada, koja se u Parizu održava 14. srpnja, vezuje se za pad Bastille 1789. godine, dok je kao nacionalni praznik službeno ustanovljena 1880. godine.