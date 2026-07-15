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Isti trg, ista poza, devet godina razlike: Pogledajte Macronove fotografije o kojima svi pričaju

Isti trg, ista poza, devet godina razlike: Pogledajte Macronove fotografije o kojima svi pričaju
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Foto: Screenshot/X

Macron na objema fotografijama promatra postrojbe na trgu Place de la Concorde

15.7.2026.
22:58
danas.hr
Screenshot/X
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Francuski predsjednik Emmanuel Macron fotografiran je tijekom ovogodišnje vojne parade u gotovo identičnoj pozi kao i 2017. godine, njegove prve u Elizejskoj palači. Macron na objema fotografijama promatra postrojbe na trgu Place de la Concorde.

S obzirom na to da je francuski čelnik u travnju najavio da će se iz politike povući 2027. godine nakon završetka drugog mandata, ove fotografije prikazuju njegovu prvu i posljednju proslavu francuskog nacionalnog praznika u ulozi predsjednika države.

Ovogodišnja parada, međutim, nije bila usmjerena samo na Francusku. Postrojbe i borbeni zrakoplovi iz cijele Europe pridružili su se raskošnom mimohodu, a cilj je bio iskazati potporu Ukrajini te demonstrirati europsku vojnu snagu.

Isti trg, ista poza, devet godina razlike: Pogledajte Macronove fotografije o kojima svi pričaju
Foto: Screenshot/X
 
Isti trg, ista poza, devet godina razlike: Pogledajte Macronove fotografije o kojima svi pričaju
Foto: Screenshot/X

Tradicionalna vojna parada, koja se u Parizu održava 14. srpnja, vezuje se za pad Bastille 1789. godine, dok je kao nacionalni praznik službeno ustanovljena 1880. godine.

Emmanuel MacronFrancuskaParizVojni Mimohod
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