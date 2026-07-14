Plenković iz Pariza o mimohodu: 'Lijepo da je Hrvatska bila tu gdje treba biti'

Lijepo je da je Hrvatska bila tu gdje treba biti i da su bili naši policajci, rekao je premijer Andrej Plenković u utorak nakon što je u francuskoj prijestolnici održana vojna parada povodom Dana pada Bastille, na koju je predsjednik Zoran Milanović odbio poslati hrvatske vojnike.

Plenković je vojni mimohod opisao kao "impresivan", dodavši da je pokazao "jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti".

Na mimohodu su sudjelovali pripadnici hrvatske specijalne policije, pošto je pitanje sudjelovanja Hrvatske vojske na paradi na Elizejskim poljanama izazvalo prijepor predsjednika Milanovića, koji je odbio ondje poslati pripadnike hrvatske vojske, i premijera Plenkovića.

"Drago mi je da su predstavnici Antiterorističke jedinice Lučko, naši policajci, jedni od postrojbi Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Ovo je veliki dan za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu gdje treba biti i da su bili naši policajci", rekao je Plenković novinarima nakon održanog vojnog mimohoda.

Putuje u Kijev

Komentirajući Koaliciju voljnih i što to znači za NATO, Plenković je rekao da su "svi svoju privrženost NATO-u potvrdili prošle godine u Haagu i ove godine u Ankari".

"Ovdje je riječ o zemljama koje vide rusku agresiju na Ukrajinu kao veliki strateški problem europske sigurnosti, smatraju da je u ovim okolnostima dobro napraviti određena sigurnosna jamstva za Ukrajinu i to je cijeli smisao. Ne da bude neka ofenzivna snaga, nego u varijanti da se dogodi mir, da se dogodi primirje, da pomognu Ukrajini čuvati taj mir", rekao je Plenković.

Plenković iz Pariza putuje u Kijev i u srijedu će prisustvovati novom sastanku na vrhu zemalja jugoistoka Europe s Ukrajinom. U srijedu će se nastaviti razgovori o daljnjoj podršci Ukrajini, dodao je premijer.

Dubrovnik je u listopadu 2024. bio domaćin trećeg sastanka na vrhu "Jugoistočna Europa - Ukrajina". Domaćini skupa tada su bili hrvatski premijer Andrej Plenković i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prošle godine je sastanak održan u Odesi, a ove godine je domaćin ukrajinska prijestolnica.

Srbijanski mediji prenose da će i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić biti na samitu u Kijevu, kao i da je rekao da je "dugo, dugo razgovarao" s hrvatskim premijerom u Parizu.

Plenković je rekao da mu je sjedio "relativno blizu na večeri", da je to bio "jedan normalan razgovor na večeri" te da se razgovaralo o nizu neformalnih tema.

Tekst rezolucije o položaju Hrvata u BiH "sada sasvim korektan"

Odgovarajući na pitanja novinara o rezoluciji Domovinskog pokreta o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, premijer je rekao da je tekst rezolucije "sada sasvim korektan".

"Ona rezimira političku poziciju Vlade, HDZ-a i Hrvata u Bosni i Hercegovini svih ovih godina", rekao je Plenković.

"Cilj je jačanje položaja Hrvata, njihova ravnopravnost i izmjena izbornog zakona kako bi Hrvati birali svog legitimnog predstavnika u Predsjedništvu BiH. Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda da se izabere onaj koji legitimno predstavlja Hrvate. Bitno je doći do tog rezultata", zaključio je Plenković.

Hrvatski sabor u utorak raspravlja o Rezoluciji o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret, a o dokumentu bi trebao glasati u srijedu.