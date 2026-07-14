Hrvatski specijalci zablistali u Parizu: 'Predstavljati našu odoru velika je čast'

Francuska je proslavila nacionalni praznik, Dan pada Bastilje, vojnim mimohodom, najvećim u povijesti, koji je bio u znaku potpore Ukrajini i europskog strateškog buđenja

Mimohod u Parizu počeo je preletom borbenih aviona kojima su zajedno upravljali francuski i ukrajinski piloti. Povorku je predvodilo oko 500 pripadnika oružanih snaga država članica Koalicije voljnih, a iza njih prošlo je i 25 ukrajinskih vojnika.

Hrvatsku su predstavljali pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko, koji su premješteni u prve redove kolone. Na mimohodu je sudjelovalo gotovo 6800 vojnika te velik broj vojnih vozila i druge tehnike.

U svečanoj loži, među brojnim državnicima i uzvanicima, bio je i hrvatski premijer Andrej Plenković sa suprugom.

'Jako smo ponosni i sretni'

Zapovjednik ATJ-a Lučko Mate Bilobrk rekao je da je premještanje hrvatskih pripadnika u drugi red potvrda njihova pristupa i ozbiljnosti s kojom su shvatili sudjelovanje na mimohodu.

"To je dokaz našeg pristupa i svega onoga kako smo shvatili ovu priliku za jedinicu i za sve nas u Hrvatskoj. Predstavljati našu odoru u stranoj zemlji stvarno nam je velika čast“, rekao je Bilobrk.

Na pitanje jesu li ponosni odgovorio je kratko: "Jesmo, jako smo ponosni i sretni."

Mimohod su pratili i brojni građani. Joacquim Berenguer iz Pariza rekao je da dolazi svake godine jer taj događaj smatra važnim dijelom francuske povijesti.

"To je važno za Francusku, važan je dan u povijesti. Vojska treba našu potporu", rekao je.

Među okupljenima je bio i Pierre Krivušić, koji je primijetio hrvatske vojnike u povorci.

"Vidio sam vojnike iz Hrvatske, možda njih deset. Dobro je da su Hrvatska i Francuska prijatelji", objasnio je Krivušić.

'Došao je na poziv predsjednika Macrona'

Kako je protekao mimohod i tko ga je pratio iz svečane lože, opisala je reporterka RTL-a Katarina Brečić.

"Šefovi država koji su prisustvovali u svečanoj loži i pratili mimohod s najboljim pogledom na Elizejske poljane bili su uglavnom oni koji su već večer prije stigli na sastanak Koalicije voljnih", rekla je Brečić.

Dodala je da je među njima bio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ali i srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

"Zanimljivo je da je stigao i srpski predsjednik Aleksandar Vučić jer njegova zemlja nije članica Koalicije voljnih, Europske unije ni NATO-a. Došao je na poziv francuskog predsjednika Macrona i pratio mimohod", opisala je.

Sve je proteklo u miru

"Sve je prošlo u najboljem redu, koliko mi znamo. Francuska policija i vlasti nisu izvijestile o bilo kakvom incidentu. Je li se nešto dogodilo iza kulisa, vjerojatno nikada nećemo ni saznat", rekla je Brečić.

Mimohod su pratile i iznimno visoke mjere sigurnosti.

"Deseci tisuća Parižana i Francuza došli su na Elizejske poljane gledati francusku vojsku, ali i francuske saveznike. Morali su imati posebno odobrenje koje su pokazivali policiji na posebnim punktovima, a svi su, pa tako i mi novinari, prolazili sigurnosni pregled", opisala je.

Ovogodišnja parada nije samo simbolična

"Dosad se mimohod održavao prije svega kao obilježavanje najvećeg francuskog praznika, pada Bastilje i Francuske revolucije. Ove godine vrlo je jasno da predsjednik Macron želi pokazati da Francuska i ostale europske zemlje, njezine saveznice, daju podršku Ukrajini", rekla je.

Dodala je da je to bila i poruka ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu te najava zajedničkog jačanja europskih obrambenih sposobnosti.

Premijer Andrej Plenković mimohod je ocijenio impresivnim, posebno njegov zrakoplovni dio, te istaknuo važnost jačanja europske autonomije u obrambenim pitanjima.

Novinari su ga pitali i o rasporedu sjedenja u svečanoj loži. Plenković je bio u drugom redu, dok je srpski predsjednik Aleksandar Vučić sjedio u prvom. Iz Vlade su objasnili da je riječ o protokolu prema kojemu u prvom redu sjede predsjednici država, dok su ondje bili i njemački kancelar Friedrich Merz te britanski premijer.

"Drago mi je da su predstavnici ATJ-a Lučko sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi je djelovalo kao jedan vrlo dobar i solidan dan, veliki dan za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti, i da su bili naši policajci", zaključio je Plenković.

'Trebaju li pripadnici ATJ-a Lučko sudjelovati na mimohodu?'

U našoj redovitoj rubrici Tema dana pitali smo vas što mislite o sudjelovanju pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko na mimohodu u Parizu.

Vinko Gegić Bobetko podržao je njihov dolazak. "Bravo, tako treba! Sudjelovati, a ne ostati po strani", poručio je.

Andrej Pospiš imao je drukčiji pogled na važnost tog događaja. "Jako bitna stvar za malu Hrvatsku i standard njezinih građana", napisao je Pospiš.

„Bez obzira na prepucavanja dvojice šefova, mi moramo sudjelovati u nečemu ako smo dio Europe i ako smo pozvani“, poručio je Silvio Fuček.

Bilo je i kritičnih komentara. Janez Prelovšek sudjelovanje je nazvao "bacanjem novca poreznih obveznika".

"Neka svijet vidi. Ima i koga. Zašto mi tako malo cijenimo svoje?", zaključila je Lilja Mi.