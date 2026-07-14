Srpski mediji: 'Vučić u prvom redu, a evo gdje je Plenković'. Doznajemo o čemu se zapravo radi

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ugostio je u utorak u Parizu tridesetak lidera na vojnoj paradi kojom se obilježava praznik Dan pada Bastille, ali i pokazuje snaga saveznika.

Hrvatski premijer Andrej Plenković mimohod je promatrao iz drugog reda VIP lože, smješten između albanskog premijera Edija Rame i svoje supruge Ane Maslać Plenković.

Među okupljenima bio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sjedio u prvom redu, pored britanskog premijera Keira Starmera i predsjednika Cipra Nikosa Christodoulidesa.

Vučićevi mediji jedva dočekali

Taj trenutak obradovao je prorežimske medije u Srbiji, koji su iskoristili priliku kako bi naglasili važnost Vučićeve pozicije i pokušali njega i Srbiju prikazati superiornijim u odnosu na Hrvatsku i Albaniju.

"Vučić u prvom redu, a evo gde sede Plenković i Rama! Velika čast za Srbiju na vojnoj paradi u Parizu (FOTO)", naslov je Informerovog članka.

Kurir.rs pak piše: "PREDSEDNIK VUČIĆ U PRVOM REDU NA VOJNOJ PARADI U PARIZU! Velika čast za Srbiju!"

"Velika čast za Srbiju! Predsednik Vučić u prvom redu na vojnoj paradi u Parizu!", napisao je Alo.rs u svojem naslovu.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Evo o čemu je zapravo riječ

Međutim, detalj koji su ti portali prešutjeli je taj da je raspored sjedenja automatski određen protokolom, prema kojem predsjednici sjede ispred premijera država.

Nadalje, kako također doznajemo, iznimka su britanski premijer Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz, koji se nalaze u prvom redu zato što su njihove države predvodničke zemlje u okviru Koalicije voljnih i dio E3 formata.

Podsjetimo, na mimohodu su sudjelovali i pripadnici Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko.

Kao što smo ranije objavili, Francuzi su uoči parade hrvatske specijalce odlučili iz osmog prebaciti u drugi red.