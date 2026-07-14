Pogledajte gdje sjede Plenković i njegova supruga na mimohodu: Europska elita stigla u Pariz

POČINJE MIMOHOD U PARIZU /
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Francuska tradicionalnom vojnom paradom u utorak ujutro obilježava praznik Dan pada Bastille.
Mimohod, dosad najveći u Francuskoj, trebao bi pokazati snagu saveznika, a predsjednik Emmanuel Macron ugostio je tridesetak čelnika.
Među njima je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji mimohod promatra smješten između svoje supruge Ane Maslać Plenković i albanskog premijera Edija Rame.
U našoj galeriji pogledajte tko je još stigao u Pariz.