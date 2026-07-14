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Pogledajte gdje sjede Plenković i njegova supruga na mimohodu: Europska elita stigla u Pariz

Pogledajte gdje sjede Plenković i njegova supruga na mimohodu: Europska elita stigla u Pariz
Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen
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Francuska tradicionalnom vojnom paradom u utorak ujutro obilježava praznik Dan pada Bastille.

Mimohod, dosad najveći u Francuskoj, trebao bi pokazati snagu saveznika, a predsjednik Emmanuel Macron ugostio je tridesetak čelnika.

Među njima je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji mimohod promatra smješten između svoje supruge Ane Maslać Plenković i albanskog premijera Edija Rame.

U našoj galeriji pogledajte tko je još stigao u Pariz. 

14.7.2026.
11:05
Erik Sečić
MUSTAFA YALCIN/AFP/Profimedia
Vojna ParadaMimohodParizAndrej PlenkovićEmmanuel MacronAtj LučkoAna Maslać Plenković
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