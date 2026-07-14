Pogledajte gdje sjede Plenković i njegova supruga na mimohodu: Europska elita stigla u Pariz

Francuska tradicionalnom vojnom paradom u utorak ujutro obilježava praznik Dan pada Bastille.

Mimohod, dosad najveći u Francuskoj, trebao bi pokazati snagu saveznika, a predsjednik Emmanuel Macron ugostio je tridesetak čelnika.

Među njima je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji mimohod promatra smješten između svoje supruge Ane Maslać Plenković i albanskog premijera Edija Rame.

U našoj galeriji pogledajte tko je još stigao u Pariz.