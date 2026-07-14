Pazite u koji red su Francuzi prebacili ATJ Lučko: 'Ponosni smo i sretni'

Tradicionalna vojna parada kojom se obilježava francuski praznik Dan pada Bastille održava se u utorak u 10 sati u Parizu.

Bit će to najveći vojni mimohod u Francuskoj dosad, koji će okupiti oko 6.800 vojnika. Hrvatsku će predstavljati pripadnici Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko.

Mimohod nije samo simboličan, već bi trebao pokazati snagu saveznika. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ugošćuje tridesetak čelnika, među njima i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

ATJ Lučko u prvih 500

Mimohod kreće u 10 sati, a kolonu će predvoditi saveznici. Kako doznaje RTL Danas, u prvih 500 bit će i pripadnici ATJ-a Lučko.

Foto: RTL Danas

Foto: RTL Danas

Mate Bilobrk, zapovjednik ATJ-a Lučko, za RTL Danas je uoči mimohoda kazao: "Mi smo sretni i ponosni u zajedništvu, u ime svih, da možemo predstaviti domovinu u inozemstvu, u bilo kojem obliku, a pogotovo u ovome, gdje se nalazi svjetska elita. Mi smo sretni i ponosni."

Bilobrk dodaje kako su iz Francuzi prebacili iz osmog u drugi red, te da će njihova postrojba proći ispred glavne pozornice.

Jake mjere

Sigurnosne mjere izuzetno su stroge te će na terenu biti oko 7.000 policajca. Brojne postaje podzemne željeznice su zatvorene, a građani koji žele nazočiti paradi moraju imati poseban QR kod.

Policija je u pojačanoj pripravnosti i zbog polufinalne utakmice Francuske i Španjolske koja se igra navečer, a nakon koje bi moglo biti nereda.

Sukob Plenkovića i Milanovića

Podsjetimo, hrvatsko sudjelovanje na paradi izazvalo je sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, koji je kao vrhovni vojni zapovjednik odlučio da hrvatska vojska neće ići u Pariz. Francuskoj predbacuje nesudjelovanje na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu te vojnu suradnju sa Srbijom. Kazao je i kako ovaj mimohod vidi kao promociju Koalicije voljnih.

Plenković, koji će danas sudjelovati na paradi, ocijenio je da Hrvatska svojim sudjelovanjem pokazuje da pripada zapadnom krugu zemalja te da istovremeno jača strateško partnerstvo s Francuskom.

"Odlukom Vlade RH spriječen je izostanak Hrvatske s mimohoda u Parizu, što bi bila politička pogreška", poručio je premijer, koji se u ponedjeljak susreo s pripadnicima specijalne policije koji će sudjelovati u paradi.