Od Zlatana do Maradone: Vrhunski sportski dokumentarci koje nudi VOYO

Ljubitelji nogometa na streaming platformi VOYO mogu pronaći kolekciju dokumentaraca koji ulaze duboko u živote ikona te istražuju kontroverze i moć iza kulisa najpopularnijeg sporta na svijetu.

Uspon modernih zvijezda

Ponuda uključuje inspirativnu priču 'Ja sam Zlatan' o putu Zlatana Ibrahimovića od siromašnog predgrađa do statusa nogometne ikone. Film 'Haaland: Velika odluka' pruža ekskluzivan uvid u pregovore norveškog napadača s najvećim klubovima tijekom ključne odluke o transferu 2022. godine. U ponudi je i priča o usponu Lionela Messija, zaokružujući tako prikaze karijera nekih od najvećih igrača današnjice.

Naličje najvažnije sporedne stvari

Posebno mjesto zauzimaju priče o tamnijoj strani sporta. Dokumentarac 'Diego Maradona' fokusira se na karijeru jednog od najkontroverznijih nogometaša, s naglaskom na turbulentno razdoblje u Napoliju, gdje je klubu donio slavu, ali i sam postao zarobljenik grada. Jedan od najintrigantnijih naslova je dokumentarni film 'Dva Escobara', koji istražuje isprepletene sudbine kolumbijskog nogometaša Andrésa i narkobosa Pabla Escobara, otkrivajući tragičnu vezu nogometa i organiziranog kriminala u Kolumbiji osamdesetih i devedesetih.

Politika i novac u svijetu nogometa

VOYO istražuje i vezu nogometa, politike i novca. Trodijelni dokumentarac 'Berlusconi: Osuđen na pobjedu' analizira kako je bivši talijanski premijer iskoristio A.C. Milan za osvajanje političke moći. Uz to, film 'Sport vs. Novac' postavlja pitanje tko zapravo vlada svijetom nogometa: vlasnici, agenti ili FIFA, nudeći gledateljima uvid u financijsku strukturu sporta.

Ova selekcija nudi potpunu sliku nogometa, od inspirativnih priča o uspjehu do veza s moći i kriminalom, pružajući sadržaj koji će zadovoljiti i najzahtjevnije ljubitelje sporta.