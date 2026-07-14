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Vušković napravio transfer karijere: Englezi iskrcali milijune za hrvatskog dragulja

Vušković napravio transfer karijere: Englezi iskrcali milijune za hrvatskog dragulja
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Foto: EYE4images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

U dresu HSV-a proglašen je najboljim debitantom sezone

14.7.2026.
11:26
Sportski.net
EYE4images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hrvatski reprezentativac Luka Vušković službeno je postao novi igrač Brightona. Devetnaestogodišnji stoper stigao je iz Tottenhama i potpisao petogodišnji ugovor, uz mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu.

Iako detalji transfera nisu službeno objavljeni, ranije se spominjalo da će Brighton za njegov dolazak platiti oko 53 milijuna eura, uz dodatnih pet milijuna kroz bonuse. Tottenhamu bi pripalo i 20 posto od budućeg transfera.

 

 

"Pomno smo pratili Luku i znamo kakav potencijal ima. Prošla sezona pokazala je da može igrati na najvišoj razini, a vjerujemo da će kod nas napraviti novi iskorak", rekao je trener Brightona Fabian Hürzeler.

Vušković je karijeru započeo u Hajduku, a za prvu momčad debitirao je sa samo 16 godina i postao najmlađi debitant u povijesti HNL-a. Nakon posudbi u Radomiaku, Westerlou i Hamburgu, eksplodirao je u Bundesligi.

U dresu HSV-a proglašen je najboljim debitantom sezone, četiri puta osvajao nagradu za igrača mjeseca, a našao se i u momčadi godine Bundeslige. U 78 seniorskih nastupa zabio je čak 16 pogodaka, a jednom je pogodio i za hrvatsku reprezentaciju.

Sada ga čeka najveći izazov karijere, dokazivanje u Premier ligi.

Luka VuškovićBrighton
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