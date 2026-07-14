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omiljeni par /

Tri razloga zašto su Andrija i Anđelka osvojili regiju i postali dio naše svakodnevice

Tri razloga zašto su Andrija i Anđelka osvojili regiju i postali dio naše svakodnevice
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Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Rijetko koja serija s ovih prostora uspije ujediniti regiju kao što je to pošlo za rukom 'Andriji i Anđelki'. Iako se emitirala tek dvije godine, postala je kulturni fenomen čiji se uspjeh temelji na briljantno jednostavnoj formuli koja pogađa ravno u srž.

14.7.2026.
11:32
Hot.hr
Jurica Galoic/PIXSELL
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Zrcalo svakodnevice

Okosnica serije su univerzalni muško-ženski odnosi i svakodnevne situacije s kojima se svaki par može poistovjetiti. Bilo da je riječ o odlasku u kupovinu, planiranju odmora, prepirkama oko kućanskih poslova ili ljubomori, gledatelji su u Andriji i Anđelki prepoznali sebe. Serija ne nudi glamur, već iskren i urnebesan presjek partnerskog suživota, secirajući male, naizgled nevažne stvari koje čine život. Upravo je ta prepoznatljivost ključni razlog zašto je serija postala hit.

Tri razloga zašto su Andrija i Anđelka osvojili regiju i postali dio naše svakodnevice
Foto:

Neodoljiva glumačka kemija

Ipak, srce serije leži u nevjerojatnoj kemiji između Andrije Miloševića i Anđelke Prpić. Njihova interakcija toliko je prirodna i uvjerljiva da se često čini kako ne glume. Iako je rađena po kanadskoj licenci 'Un gars, une fille', gdje je veći dio scenarija bio zadan, čak trideset posto materijala ostavljeno je za improvizaciju. Upravo su taj prostor Milošević i Prpić iskoristili maestralno, unoseći autentičnost i humor koji se ne može napisati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Humor koji ne vrijeđa

Humor se temelji na vješto izvedenim stereotipnim razlikama. Andrija je opušteni 'balkanac', dok je Anđelka moderna žena, ponekad opterećena trendovima i sklona drami. Iz tih sukoba proizlazi većina komičnih situacija koje su jednostavne, ali ne i banalne. Tome je pridonio i format kratkih, brzih scena, savršen za mlađu publiku, nudeći kvalitetan urbani program koji je na televiziji nedostajao.

 

Na kraju, 'Andrija i Anđelka' uspjeli su jer su bili iskreni. Pokazali su da za osvajanje publike nisu potrebni veliki budžeti, već životna istina s kojom se svatko može povezati. Postali su naši susjedi i ogledalo u kojem smo se smijali vlastitim manama, potvrdivši da je smijeh univerzalni jezik. 'Andriju i Anđelku' gledajte na platformi Voyo.

VoyoAndrija I AnđelkaHumoristične Serije
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