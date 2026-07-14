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Petra Meštrić zaprepastila neobičnim potezom nakon ogrebotine na autu: "Ovo morate vidjeti"

Petra Meštrić zaprepastila neobičnim potezom nakon ogrebotine na autu: "Ovo morate vidjeti"
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Bivša kandidatkinja "Braka na prvu" nasmijala je pratitelje nesvakidašnjim pokušajem popravka automobila, a alat joj je bio – lak za nokte

14.7.2026.
11:20
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
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Bivša natjecateljica RTL-ovog showa "Brak na prvu" Petra Meštrić (32), liječnica koja je posljednih mjeseci sve prisutnija u ulozi televizijske voditeljice, ponovno je privukla pažnju pratitelja neobičnom objavom na Instagramu.

Ovoga puta nasmijala je brojne pratitelje pokazavši svoju "napravi sam" metodu nakon što je primijetila problem na automobilu. Naime, Petra se okušala u ulozi automehaničarke pa je, naoružana samo bočicom laka za nokte, odlučila prikriti tragove na vozilu uz šaljivi komentar: "Lak je lak".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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U videu je kroz šalu pokazala kako pokušava prikriti tragove na automobilu, a njezina improvizacija brzo je nasmijala pratitelje a kako bi šala bila potpuna, uz video je postavila i pitanje: "I cure, koji lak je najbolji za bojenje farova?". "Ovo izgleda kao nešto sto bi i ja napravila", složila se jedna korisnica, dok su joj druge u šali nudile savjete, poput onog da isproba "isti lak ko za felge".

Da šala bude veća, nije riječ o bilo kakvom automobilu. Svoj "popravak" izvodi na legendarnom Mercedes-Benz G-Wagonu, terencu čija vrijednost doseže stotine tisuća eura dok se u pozadini nazire i skupocjeni Porsche Cayenne.

Petra MeštrićAutoPopravak AutaLak Za Nokte
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