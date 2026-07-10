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TRANSFORMACIJA /

Kraj jedne ere? Petra Meštrić napravila veliku promjenu nakon 15 godina

Kraj jedne ere? Petra Meštrić napravila veliku promjenu nakon 15 godina
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Foto: Privatna arhiva

Petra Meštrić odlučila je osvježiti svoj izgled, a njezina nova frizura izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

10.7.2026.
13:05
Hot.hr
Privatna arhiva
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Poznata po svojoj dugoj, platinasto plavoj kosi koja je godinama bila njezin zaštitni znak, bivša liječnica, a sada TV voditeljica Petra Meštrić (32) iz "Braka na prvu", odlučila se na korak koji su mnogi njezini pratitelji dočekali s iznenađenjem. U videu objavljenom na Instagramu otkrila je da je nakon punih 15 godina odrezala šiške.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Petra Mestric (@petramestric)

U videu Mestrić pokazuje kako je njezina duga plava kosa dobila potpuno novi okvir. Uz pitanje "Što li te natjera na ovu promjenu?", ostavila je pratitelje da razmišljaju o ovoj odluci. Ipak, nije riječ o klasičnim, ravnim šiškama, već o modernoj i znatno suptilnijoj varijanti. Odlučila za takozvane "curtain bangs" ili zavjesa-šiške, frizuru koja je obilježila sedamdesete, a posljednjih je godina ponovno jedan od vodećih trendova. Riječ je o dužim, slojevito ošišanim pramenovima koji nježno uokviruju lice i stapaju se s ostatkom kose. U svojoj objavi otkrila je da je frizuru nadopunila i novim ekstenzijama kako bi postigla dodatnu punoću.

Da je Meštrić napravila pun pogodak, potvrdili su i njezini pratitelji koji su je u komentarima obasuli komplimentima. "A tooooliko ti dobro stoji", "Predobro ti stoje", "Savršenstvo", samo su neke od pohvala. Posebno se istaknuo duhovit komentar koji je ponudio drugačiji pogled: "Petra ovo nisu šiške. Šiške su kad u naletu inspiracije uđeš u kupatilo i sama sebi odrežeš šiške i onda plačeš ostatak dana i pojedeš po kila sladoleda".

 

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