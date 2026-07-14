Stoljeće tenzija: Tko zapravo dominira u jednom od najvećih europskih rivalstava?

Polufinale Svjetskog prvenstva 2026. godine u Arlingtonu donosi novi nastavak jedne od najbogatijih nogometnih priča na kontinentu. Francuska i Španjolska, dva susjeda i vječna rivala, ponovno će ukrstiti koplja. Iako ukupna statistika blago favorizira Španjolsku s 18 pobjeda u 38 susreta, naspram 13 francuskih, priča o dominaciji puno je složenija kada se zagrebe ispod površine i pogledaju isključivo natjecateljski dvoboji.

Početna dominacija Španjolske i prijateljski ton

Rivalstvo je započelo prije više od stotinu godina, 30. travnja 1922. u Bordeauxu, kada je Španjolska deklasirala domaćine s uvjerljivih 4:0. Taj je susret bio uvod u dugo razdoblje španjolske nadmoći. La Roja je pobijedila u sedam od prvih osam međusobnih ogleda, postavljajući temelje svoje međunarodne reputacije. Zanimljivo je da su čak 62 godine sve utakmice između ove dvije nogometne sile bile isključivo prijateljskog karaktera, bez natjecateljskog naboja koji će kasnije definirati njihov odnos i stvoriti cijenjeno suparništvo.

Prekretnica 1984. i uspon Francuske predvođene velikanima

Sve se promijenilo u finalu Europskog prvenstva 1984. godine. Na pariškom Parku prinčeva, u njihovom prvom službenom natjecateljskom susretu, Francuska je kao domaćin svladala Španjolsku s 2:0. Taj je trenutak postao legendaran, ne samo zato što je donio Francuzima prvi veliki trofej, već i zbog pogotka Michela Platinija iz slobodnog udarca nakon velike pogreške španjolskog vratara Luisa Arconade. Ta pobjeda označila je prekretnicu. Francuska je, potaknuta generacijom Platinija, a kasnije i Zinedinea Zidanea, preuzela primat u ključnim utakmicama. Na Euru 2000. godine, u četvrtfinalu, Zidane je zabio iz slobodnog udarca, a mladi Raúl promašio jedanaesterac za produžetke, čime je Francuska prošla dalje. Šest godina kasnije, u osmini finala Svjetskog prvenstva, Španjolska je povela, no Zidane je ponovno orkestrirao preokret za pobjedu 3:1 na putu do finala.

Zlatna era Furije i nova ravnoteža moći

Ipak, španjolski nogomet nije dugo čekao na odgovor. Generacija koja je osvojila sve - Euro 2008., Svjetsko prvenstvo 2010. i Euro 2012. - vratila je dominaciju na svoju stranu. U četvrtfinalu Eura 2012., Španjolska je s dva pogotka Xabija Alonsa sigurno svladala Francusku i potvrdila status najbolje svjetske momčadi. Rivalstvo je u posljednjem desetljeću doseglo novu razinu intenziteta. Francuska je slavila u finalu Lige nacija 2021. godine, no Španjolska je uzvratila na najvažnijim pozornicama. U polufinalu Eura 2024., preokretom su stigli do pobjede od 2:1, uz čarobni pogodak tinejdžerske senzacije Laminea Yamala. Godinu kasnije, u polufinalu Lige nacija, odigrali su jednu od najluđih utakmica u povijesti, koja je završila pobjedom Španjolske 5:4. Ovi nedavni dvoboji na velikim natjecanjima pokazuju da je rivalstvo življe no ikad.

Odgovor na pitanje o dominaciji ovisi o perspektivi. Španjolska ima više ukupnih pobjeda, no Francuska je desetljećima bila ta koja je pobjeđivala u najvažnijim eliminacijskim utakmicama. Posljednjih godina, vaga se ponovno nagnula na stranu Španjolske, čija nova generacija pokazuje iznimnu snagu i talent. Polufinale u Teksasu stoga nije samo puka borba za finale, već i novi test snaga u povijesnoj bitci za prestiž koja traje i ne pokazuje znakove posustajanja.