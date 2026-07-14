Butković uzvratio Miletiću, evo koju je snimku objavio: 'Gdje si bio 14. srpnja 2023.?'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prozvao je u utorak Mostovog zastupnika Marina Miletića da je sa SDP-om, koji je hotelu Hilton Costabella dao koncesiju da ogradi plažu, napustio sabornicu uoči glasovanja o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Butković je na svojoj Facebook stranici poslao poruku Miletiću, upitavši ga gdje je bio na današnji dan prije tri godine.

"Ako ne znaš gdje si bio, podsjetit ću te: 14. srpnja 2023., zajedno sa SDP-om, napustio si sabornicu uoči glasovanja o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Otišao si s onima koji su Hiltonu Costabella dali koncesiju da ogradi plažu, a nisi glasovao za zakon kojim je trajno zabranjena dodjela takvih koncesija", napisao je Butković.

Naveo je i da Miletić, ne samo da nije glasovao za taj zakon, nego među 114 amandmana na njega nije predložio niti jedan. "Toliko ti je bilo stalo da zakon bude bolji. Evo ti i video trenutka kad si tada napuštao sabornicu. Zaokružio sam te da se lakše nađeš", poručio je Miletiću objavivši i video trenutka kada je Miletić napustio sabornicu.

Posljednje Miletićevo upozorenje

Saborski zastupnik Miletić (Most) u ponedjeljak je u Rijeci uputio, kako je rekao, posljednje upozorenje tvrtki Costabella, koja upravlja hotelom Hilton, da otvori za građane prolaz na plažu, jer je to pravo građana na pomorsko dobro.

Hotel Hilton, smješten uz more na zapadnoj strani Rijeke, otvoren je u srpnju 2021. godine i prvi je riječki hotel s pet zvjezdica. Ispod hotela, gdje su se prije gradnje nalazile stijene, sagrađena je betonsko-šljunčana plaža. Ograđena je, te je pristup moguć samo iz hotela.

Miletić je, nakon ranijih upozorenja da se građanima mora omogućiti slobodan ulaz na plažu hotela Hilton, početkom lipnja prvi put brusilicom prerezao lokote na metalnim vratima u plažu. S obzirom na to da je hotel ponovno postavljao lokote, Miletić ih je rezao u još dva navrata.