Costabella nije jedina plaža 'pod lokotom': Imamo popis svih koncesija, evo koje su

Nakon što je zastupnik Mosta Marin Miletić drugi put u mjesec dana brusilicom prerezao lance i lokote na ulazu na plažu Costabella kod riječkog hotela, iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te koncesionar poručuju da je ograđivanje te plaže u skladu sa zakonom.

Miletić tvrdi da je Ministarstvo obmanjivalo javnost te najavljuje da će u utorak u Hrvatskom saboru predstaviti dokumentaciju.

"U utorak ću u Hrvatskom saboru predstaviti dokumente, ugovore koje je Vlada potpisala s Hiltonom još 2015. U ugovorima je jasno da prolaz do plaže mora biti neometan, besplatan. Ministarstvo Olega Butkovića je lagalo", rekao je Miletić.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković odbacuje te optužbe i ističe da je ograđivanje dopušteno jer je koncesija dodijeljena prema propisima koji su vrijedili 2015. godine.

"Ovo je stvar populizma. Ništa ne lažemo. Mogu prihvatiti da je netko u kampanji, ali moramo se držati činjenica i praksi", poručio je Butković.

Iz tvrtke JTH Costabella, koja upravlja kompleksom, ocijenili su Miletićeve poteze neprihvatljivima te naveli da zastupnik pogrešno tumači zakon. Ističu da je koncesija sklopljena na 30 godina, do studenoga 2045., te da je u odluci Vlade izričito navedeno kako se daje u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Costabella, uz mogućnost njezina ograđivanja, ali bez mogućnosti naplate ulaza.

Na 15 plaža koncesije

Costabella nije jedina takva plaža u Hrvatskoj. Prema podacima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i znanstvenog projekta Beachex, u Hrvatskoj postoje 1904 morske plaže, a njih 15 ima koncesiju koja je prema starim propisima omogućavala ograđivanje ili naplatu ulaza.

Tri takve plaže nalaze se u Istri, gdje koncesije vrijede do 2033. godine. U Primorsko-goranskoj županiji ih je pet, pri čemu najkraća koncesija traje do 2029., a najduža upravo za Costabellu do 2045. godine. Pet ih je i u Zadarskoj županiji, gdje posljednja koncesija istječe za dvije godine. U Ličko-senjskoj županiji jedna je takva plaža s koncesijom do 2037., dok se jedna nalazi i u Šibensko-kninskoj županiji, no od rujna ondje više neće biti moguće ograđivanje plaže.

Razlog je novi Zakon o pomorskom dobru, donesen prije tri godine.

"U njemu smo isključili mogućnost da se plaže danas u Hrvatskoj mogu ograditi i više nema koncesija koje predviđaju ograđivanje plaža", rekao je Butković.

Novi zakon: Koncesije na najviše pet godina

Prema novom zakonu, koncesije za plaže mogu se davati najduže na pet godina.

Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović ističe da se već više od polovice plaža u toj županiji nalazi u koncesiji prema novom zakonskom okviru.

"Mi imamo više od 50 posto plaža u koncesiji po ovom novom zakonu i vrlo dobro ustrojeno, u okviru Zakona o pomorskom dobru, Povjerenstvo koje kontrolira i prati sve te koncesije, tako da mislim da je stanje vrlo uredno na području Primorsko-goranske županije po tom pitanju", rekao je Lukanović.

Poštovanje pravila na plažama nadziru inspekcijske službe i komunalni redari, a koncesionarima koji ih se ne budu pridržavali prijeti oduzimanje koncesije.