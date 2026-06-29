Miletić napao Bolt, stigao mu odgovor: 'U tom slučaju plaćat ćemo poreze u Hrvatskoj'

Iz tvrtke Bolt odgovorili su u ponedjeljak saborskom zastupniku Mosta Marinu Miletiću da je njihovo poslovanje u potpunosti usklađeno s važećim propisima RH i EU te da će podržati "svako zakonsko rješenje ili tumačenje propisa koje se primjenjuje jednako na sve sudionike na tržištu".

"Bolt je na hrvatsko tržište ušao 2018. godine kada je liberalizacija taksi tržišta već stupila na snagu te je u potpunosti uskladio svoje poslovanje s važećim propisima Republike Hrvatske i Europske unije", odgovorili su iz Bolta Mostovu zastupniku.

Miletić je na ranijoj konferenciji za medije istaknuo kako je Hrvatska u 10 godina propustila uprihoditi oko 200 milijuna eura jer taksi platforme Uber i Bolt, koje godišnje zarade milijune eura na hrvatskim cestama, poreze plaćaju van Hrvatske. Stoga je pozvao Vladu da zakonskim izmjenama uvede obvezu poslovnog nastana digitalnih platformi te izvršavanje svih poreznih obveza u Republici Hrvatskoj.

'Otvoreni smo za dijalog'

Iz Bolta poručuju da su otvoreni za dijalog s Vladom RH i nadležnim ministarstvima te da će podržati "svako zakonsko rješenje ili tumačenje propisa koje se primjenjuje jednako na sve sudionike na tržištu".

"U slučaju da nadležno ministarstvo odluči da sve platforme u sektoru prijevoza moraju imati poslovni nastan u Hrvatskoj i plaćati poreze u Hrvatskoj, Bolt će svoje poslovanje u potpunosti uskladiti s tom odlukom", istaknuli su.

Iz Bolta dodaju kako im je dugoročna namjera nastaviti ulagati u hrvatsko tržište, razvijati usluge za korisnike i partner vozače te biti konstruktivan partner institucijama u razvoju modernog, transparentnog i održivog regulatornog okvira.