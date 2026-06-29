Pred zastupnicima važne odluke: Kako će glasati o istražnom povjerenstvu za Medikol?

Zastupnici će ovog tjedna raspraviti devet zakonskih prijedloga, među njima i dva kojima Vlada regulira ugostiteljsku djelatnost i taksi prijevoz, na dnevnom redu je i prijedlog Kluba Možemo! o osnivanju Istražnog povjerenstva oko poliklinike Medikol, a u petak će rad zaključiti glasanjem.

Izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kojima se regulira taksi prijevoz, na dnevnom su redu sutrašnje sjednice. Vlada predlaže njihovo usvajanje po hitnom postupku. Izmijenjenim zakonom ministar će imati ovlast određivanja cijena taksi usluga pravilnikom, a kako je objasnio ministar mora, pomorstva i infrastrukture Oleg Butković, zakonskom uređenju cijena se pristupilo kako bi se spriječio njihov neopravdan rast. Nova pravila mogla bi stupiti na snagu do kraja srpnja.

Prijedlogom izmjena zakona preciznije se uređuje način obavljanja autotaksi prijevoza, što znači da putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, kao i da aplikacija kojom se koristi prijevoznik mora biti uključena u vozilu cijelo vrijeme pružanja usluge.

Predviđene strože sankcije

Uvest će se i posebne registarske taksi pločice za sva taksi vozila, radi njihova lakšeg raspoznavanja i učinkovitijeg nadzora u prometu. Također su predviđene i strože prekršajne sankcije za nepravilnosti, poput neprikazivanja cijena, promjene uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe te nepoštivanja pravila o aplikacijama i karticama vozača.

Nadzor i prekršajno kažnjavanje taksista na terenu uz prometnu inspekciju moći će provoditi i komunalni i prometni redari, policija te carina. Uspostavit će se i brža provjera uvjeta za izdavanje kartice vozača i njezina kontinuirana kontrola valjanosti. Pritom se navedenim izmjenama namjerava proširiti opseg provjere uvjeta dobrog ugleda vozača, tako da uključuje i mjeru zabrane upravljanja vozilom izrečenu u prekršajnim postupcima.

Zastupnici će u utorak raspraviti i prijedlog zakona o provedbi EU Uredbe 2023/1805 o upotrebi obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom prometu, koja postavlja maksimalne granice za godišnji prosječni intenzitet stakleničkih plinova za energiju koju koriste brodovi iznad 5000 bruto tona, a koji pristaju u europskim lukama, bez obzira na njihovu zastavu.

Cilj je doseći smanjenje stakleničkih plinova od 80 posto do 2050. godine. Uredbom se, također, nalaže putničkim i kontejnerskim brodovima u lukama korištenje kopnenog napajanja električnom energijom (OPS) ili alternativnih tehnologija s nultom stopom emisija s ciljem ublažavanja onečišćenja zraka u lukama.

Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Pred zastupnicima je u srijedu nekoliko zakonskih rješenja, među kojima u prvom čitanju i novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se u turističku djelatnost uvodi niz novosti. Svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu imat će obvezu ishoditi tzv. registracijski broj i to za svaku smještajnu jedinicu kojom raspolažu, čime se onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata na platformama za iznajmljivanje. Zakonom se propisuju kazne od 13 do 130 tisuća eura ili od jedan do šest posto financijskog prihoda za pružatelje internetskih platformi za kratkoročno iznajmljivanje koje ne dostave tražene podatke ili ne kontroliraju iznajmljivače.

Nadzor će, uz Državni inspektorat, provoditi i Carinska uprava te komunalni redari, ali i čuvari prirode.

Zakonom se precizira odredba o mogućnosti smještaja osoba koji nisu članovi uže obitelji u stanovima, apartmanima i kućama za odmor, a ugostiteljima - pravnim osobama i obrtnicima, ukida se mogućnost izdavanja novih rješenja za apartmane i sobe u prostorima stambene namjene. Ugostitelji upisani u Upisnik poljoprivrednika dobivaju pravo službenog korištenja prepoznatljivih komercijalnih naziva, kao što su "agroturizam" ili "turističko poljoprivredno gospodarstvo".

Zabrana energetskih pića maloljetnicima

Osim toga, uvodi se i zabrana usluživanja energetskih pića maloljetnicima, a pružanje usluga u domaćinstvu preciznije se regulira. Novost je i da će se ukidati rješenje o objektu iznajmljivaču koji će imati dugovanja na ime turističke pristojbe.

"Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještajnih objekata. Cilj je osigurati da kategorizacija odražava stvarno stanje objekata i da kontinuirano podižemo kvalitetu turističke ponude", poručio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Rekategorizacija za iznajmljivače bit će obvezna svakih 10 godina, a za hotele i kampove svakih pet godina.

Istog dana zastupnike očekuje i rasprava o paketu konačnih prijedloga pravosudnih zakona - o Pravosudnoj akademiji, Državnosudbenom i Državnoodvjetničkom vijeću.

U četvrtak će se u Saboru raspraviti godišnje izvješće o obrani za 2025. godinu te odluka o povlačenju pripadnika Oružanih snaga RH iz misije i operacije potpore miru, ali i prijedlog Kluba Možemo! o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om i nadležnim državnim tijelima te mogućim institucionalnim propustima i nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga.

Na dnevnom redu je i izjašnjavanje o amandmanima uoči glasanja o raspravljenim zakonskim prijedlozima, koje je planirano za petak u 10 sati.