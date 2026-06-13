Više od 45.000 Hrvata dalo potpis za jednu stvar: 'Platit ćemo to 20 milijuna eura!'

Gotovo 45.000 građana potpisalo je peticiju u sklopu kampanje stranke Možemo! "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!", kojom se traži nabavka PET/CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, objavljeno je u subotu.

Pitanje dostupnog zdravstva danas postaje jedno od ključnih političkih i društvenih pitanja, Hrvatska je druga po smrtnosti od raka u Europi i zemlja dugih lista čekanja na zdravstvenu uslugu, zbogčega je borba za socijalnu državu ujedno i glavna politička borba današnjice, rekla je koordinatorica Možemo! Sandra Benčić na konferenciji za novinare.

"Lista iza nas, duga 200 metara, nije obična lista, to je lista s više od 40 tisuća potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da se javni novac, naš zajednički novac, ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove", rekla je Benčić.

Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin istaknula je da joj građani tijekom kampanje "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!", koja se nastavlja, govore da znaju da država daje 20 milijuna eura Medikolu, umjesto da za devet milijuna kupe PET/CT aparate koji nedostaju u javnom zdravstvu.

Riječ je o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, u kojem se javni novac odlijeva u privatne džepove, a Medikol je dio istog obrasca koji HDZ-ove vlade provode desetljećima, ustvrdia je.

Slika Plenkovića i Schwarta na stranicama Vlade

"Medikol nije jedini primjer. Premijer Plenković slikao se 2024. godine s Draganom Schwarzom u njegovoj privatnoj poliklinici, i ta je fotografija objavljena na stranicama Vlade. Pitala sam ga zašto svake godine plaćamo višemilijunske iznose privatniku za stereotaksijske postupke za liječenje raka kada bismo za višestruko manje novca mogli kupiti aparat i raditi ih u javnoj bolnici te plaćati javnoj bolnici. Plenković je odgovorio da ne brinem, da su preko NPOO kupljeni linearni akceleratori i da od 2025. sve ide kroz javne bolnice", navela je Kekin.

"Danas doista imamo aparate u bolnicama, ali će javne bolnice napraviti 400 tih postupaka, a Dragan Schwarz i Dragan Primorac dobili su za napraviti 2200 postupaka, koje ćemo iz proračuna platiti skoro 20 milijuna eura”, naglasila je zastupnica Možemo!.

Podsjetila je da do 15. srpnja na dnevni red Hrvatskog sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. "Plenković nas može ignorirati, ali ne može desetke tisuća ljudi koji su mu poručili da žele javno zdravstvo, ulaganje u bolnice, zdravstvene djelatnike i pacijente. Akcija se nastavlja i lista će se produljivati sve dok javno zdravstvo ne postane top prioritet", poručila je Kekin.