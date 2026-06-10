Imala je osip koji nikako nije prolazio: 'Sada mi je preostalo još šest mjeseci života'

Caitlin Leggett, 24-godišnjakinja iz Cardiffa, za Mirror je ispričala kako joj je dijagnosticirana akutna mijeloična leukemija nakon što je primijetila uporan osip na koži. Nakon iscrpljujuće borbe, liječnici su joj priopćili da joj je ostalo samo šest mjeseci života. Njezina sestra blizanka Grace, s kojom je nerazdvojna cijeli život, potpuno je shrvana i sada zajedno traže posljednju slamku spasa.

Caitlin je u travnju 2025. godine dijagnosticirana akutna mijeloična leukemija, agresivan oblik raka bijelih krvnih stanica. Jedini znak koji je upućivao na to da nešto nije u redu bio je osip koji se nije povlačio unatoč korištenju krema iz ljekarne.

Iako su simptomi ove bolesti često bljedilo, umor, neobične modrice i neobjašnjiv gubitak težine, Caitlin nije iskusila ništa od toga. Njezin slučaj snažan je podsjetnik da se uporne promjene na koži nikada ne smiju ignorirati, jer mogu biti pokazatelj ozbiljnih sistemskih bolesti.

Nakon kemoterapije i transplantacije matičnih stanica, do prosinca je bila u potpunoj remisiji. No, prošlog mjeseca Caitlin je doživjela nezamisliv udarac kada su joj liječnici rekli da se rak vratio i da joj je preostalo samo šest mjeseci života.

Sestrinska veza na najvećoj kušnji

Nakon što je saznala da joj opcije dostupne u Ujedinjenom Kraljevstvu vjerojatno neće spasiti život, sada traži spas u inozemstvu, gdje bi troškovi liječenja i povezani izdaci mogli doseći gotovo 600.000 eura.

Njezina sestra blizanka Grace Leggett dala je otkaz kao osobna asistentica u Bristolu kako bi se preselila kući i bila bliže obitelji. Rekla je da je gledanje sestre kako prolazi kroz sve ovo, uz spoznaju da bi je mogla izgubiti za šest mjeseci, nevjerojatno bolno.

"Imamo samo 24 godine, nitko ne očekuje da se ovo dogodi... a još smo i blizanke, ne bi trebalo biti da jedne od nas nema. Prošle smo kroz život zajedno i ne želim da naša priča završi ovdje", rekla je shrvana Grace.

Caitlin i Grace oduvijek su bile vrlo bliske. Nakon što je diplomirala u srpnju 2024., Caitlin je planirala pristupiti vojsci i obučavati se za obavještajnu časnicu. No, u ožujku 2025. pojavio se osip koji joj je promijenio život iz temelja. Nakon što joj je liječnik opće prakse naložio krvne pretrage, dijagnoza je stigla već sljedeći dan.

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Nevjerojatno otkriće koje je sve promijenilo

Kada je saznala da će liječenje uključivati transplantaciju matičnih stanica, cijela obitelj se testirala kako bi se vidjelo je li netko od njih podudaran donor. U početku se činilo da je Grace, kao sestra blizanka, idealan kandidat. Cijeli život vjerovale su da su dvojajčane blizanke, što je značilo da postoji velika šansa da će tijelo njezine sestre prihvatiti njezine matične stanice.

Međutim, genetsko testiranje u lipnju 2025. otkrilo je šokantnu istinu - one su zapravo jednojajčane blizanke. To nevjerojatno otkriće predstavljalo je ogroman korak unatrag u liječenju. Naime, da bi se uspješno borile protiv stanica raka, tijelo mora prepoznati donirane matične stanice kao strane, što u slučaju identičnih blizanaca nije moguće.

Budući da nitko drugi u obitelji nije bio podudaran, Caitlin je, dok je čekala donora iz registra, u svibnju 2025. postigla remisiju nakon dva mjeseca kemoterapije. No, to je bio samo početak agonije pune lažnih nada i ponovljenih ciklusa liječenja.

Borba puna lažnih nada i teških odluka

U kolovozu 2025. rečeno joj je da se rak vratio na kožu, što je bio neobičan povratak bolesti. Kliničko ispitivanje s menin inhibitorima uspješno je eliminiralo leukemiju s njezine kože, a druga transplantacija bila je planirana za prosinac te godine. No, samo nekoliko dana prije, potvrđeno je da se rak ponovno vratio.

Ipak je uspjela primiti transplantaciju u prosincu 2025., ali je prije toga trebala dodatnu radioterapiju cijelog tijela. Liječenje se smatralo uspješnim i u siječnju 2026. ponovno je bila u remisiji. Međutim, nakon što je inzistirala na dodatnoj kontroli, otkrili su da se leukemija vratila treći put.

"U početku je broj blasta bio 5,7 posto, tek nešto iznad granice remisije, ali tjedan dana kasnije skočio je na 37 posto. Raste prilično brzo", objasnila je.

'Činim sve što mogu kako bih pronašla drugu opciju liječenja'

Njezini liječnici su joj rekli da druga transplantacija matičnih stanica u Velikoj Britaniji nije moguća i predvidjeli su da će joj trenutni plan liječenja pomoći da preživi još samo šest mjeseci. Stoga je odlučila potražiti kurativno liječenje u inozemstvu, razmatrajući specijalizirano liječenje u Americi ili CAR-T staničnu terapiju u Kini ili Singapuru.

"S 24 godine uvijek sam mislila da je cijeli život preda mnom. Postoji toliko stvari koje još želim učiniti, mjesta koja želim vidjeti i uspomene koje želim stvoriti s ljudima koje volim", rekla je Caitlin.

"Ono što bi mi najviše nedostajalo nije neki poseban događaj, već prilika da nastavim živjeti običan život s ljudima koje volim i da starim uz svoju sestru blizanku. To su stvari koje su mi najvažnije i zato činim sve što mogu kako bih pronašla drugu opciju liječenja. Ne želim propustiti budućnost za koju smo uvijek mislile da ćemo je dijeliti zajedno."

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